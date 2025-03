Polen erwägt Umschichtung von EU-Mitteln für Verteidigung

HQ

Polen erwägt, Mittel aus dem Konjunkturprogramm der Europäischen Union in Verteidigung und wirtschaftliche Resilienz umzuleiten, so die polnische Fondsministerin Katarzyna Pelczynska-Nalecz (via Reuters).

Im Rahmen der Wiederaufbaufazilität der Europäischen Union, die Polen fast 60 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen zur Verfügung stellt, könnten rund 7 Milliarden Euro zur Unterstützung der Verteidigungsindustrie und zur Stärkung der Sicherheitsinfrastruktur des Landes umgeschichtet werden.

Donald Tusk hat die Dringlichkeit einer interministeriellen Zusammenarbeit betont, um sicherzustellen, dass diese Mittel schnell umgeschichtet werden, wobei ein Gesetz über öffentliche Investitionen möglicherweise bereits nächste Woche von der Regierung verabschiedet wird. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.