Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Polen seine anderen EU-Mitglieder dazu drängt, die russischen Ölimporte bis Ende 2026 zu stoppen, mit dem Argument, dass die anhaltende Abhängigkeit politische und sicherheitspolitische Risiken birgt. Der Energieminister des Landes betonte, dass eine Vorverlegung der Frist die Einheit innerhalb des Blocks stärken würde, insbesondere nach den jüngsten Drohnenvorfällen, die die regionalen Spannungen deutlich machen. Während die meisten EU-Staaten bereits die Beziehungen zu Moskaus Lieferungen abgebrochen haben, sind Länder wie Ungarn und die Slowakei weiterhin auf Pipeline-Lieferungen angewiesen. Brüssel hatte ursprünglich 2028 als Zieldatum festgelegt, aber Polen besteht darauf, dass der Zeitplan auf 2026 verkürzt werden muss, und hat angeboten, andere bei der Sicherung alternativer Energiequellen zu unterstützen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!