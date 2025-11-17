Polen: Die Eisenbahnexplosion auf der Strecke Warschau–Lublin ist ein "beispielloser Sabotageakt"

HQ

Der polnische Premierminister Donald Tusk hat nun erklärt, dass die Explosion, die am Sonntag einen Teil der Bahnstrecke auf der Warschau-Lublin-Strecke zerstörte, durch Sabotage verursacht wurde.

Die Behörden bestätigten, dass ein Sprengsatz die Gleise beschädigt hat, und die Rettungsdienste sowie Staatsanwälte ermitteln. Beamte meldeten außerdem weitere Schäden näher bei Lublin, was darauf hindeutet, dass der Angriff mehrere Punkte entlang der Route getroffen haben könnte.

Der Vorfall wurde erstmals gemeldet, als ein Lokführer Schäden auf der Strecke in Zentralpolen bemerkte. Obwohl keine Opfer gemeldet wurden, störte die Explosion den Zugverkehr und schlug Alarm über die Sicherheit der polnischen Verkehrsinfrastruktur.

Polen war ein wichtiger Transitknotenpunkt für militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine, und Beamte warnten wiederholt, dass diese Rolle das Land zum Ziel von Sabotage- oder Hybridangriffen machen könnte. Ähnlich wie bei jüngsten Vorfällen am Flughafen.

In den letzten Monaten hat Polen Verdächtige festgenommen, die angeblich im Auftrag des russischen Geheimdienstes arbeiteten, um kritische Infrastrukturen anzugreifen, was die Befürchtung verstärkt, dass die Explosion Teil einer gezielten Kampagne zur Störung der Nachschubrouten war. Donald Tusk zu X:

"Die Sprengung der Bahnstrecke auf der Warschau-Lublin-Strecke ist ein beispielloser Sabotageakt, der direkt die Sicherheit des polnischen Staates und seiner Zivilbevölkerung ins Visier nimmt. Diese Route ist auch von entscheidender Bedeutung, um Hilfsgüter an die Ukraine zu liefern. Wir werden die Täter fassen, wer auch immer sie sind."