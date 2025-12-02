Polen beschuldigt einen russischen Mann, ein Sabotagenetzwerk geleitet zu haben, das das Land ins Visier nimmt

HQ

Polnische Staatsanwälte haben einen russischen Staatsangehörigen, Michail Mirgorodski, in Abwesenheit wegen Leitung eines Sabotage- und Spionagenetzwerks in Polen angeklagt, das mit Russland in Verbindung steht, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Mirgorodsky, 28, soll die Messaging-App Telegram genutzt haben, um eine Gruppe von etwa 30 Personen zu lenken, die im Auftrag des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) Sabotage, Brandanschläge und Drohungen gegen Ukrainer in Polen durchführten. Die Staatsanwaltschaft erhob fünf Anklagen gegen ihn, darunter die Organisation eines vereitelten Zugunglücks im Jahr 2023 und die Finanzierung von Geschäften über Kryptowährungsbörsen.

Polen beschuldigt Russland und Belarus seit langem einen hybriden Krieg mit Sabotage, Cyberangriffen und Desinformation nach der Invasion der Ukraine 2022. Letzten Monat schloss Polen das letzte russische Konsulat auf seinem Boden und entsandte Truppen zum Schutz wichtiger Infrastrukturen nach einer Eisenbahnexplosion, die es russischen Geheimdienstmitarbeitern zuschrieb.

Die polnische Behörde für innere Sicherheit (ABW) teilte mit, dass 2023 16 Mitglieder von Mirgorodskys Netzwerk festgenommen wurden, darunter Ukrainer, Belarussen und ein Russe, und Haftstrafen von 13 Monaten bis sechs Jahren erhielten. Die Behörden verfolgen nun acht weitere Verdächtige, von denen sechs weiterhin auf freiem Fuß sind.