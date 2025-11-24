Polen beschuldigt einen dritten Ukrainer wegen der Eisenbahnsabotage auf der Warschau-Lublin-Strecke

HQ

Die polnischen Staatsanwälte haben einen dritten Ukrainer festgenommen, der verdächtigt wird, Russland bei der Sabotage der Bahnstrecke auf der Warschau-Lublin-Linie geholfen zu haben, teilten die Behörden am Montag mit.

Die beiden anderen Ukrainer, Oleksandr K. und Jewhenii I., wurden bereits in Abwesenheit angeklagt und sollen nach Belarus geflohen sein. Polnische Beamte fordern ihre Auslieferung.

Die Staatsanwaltschaft sagte, der neu festgenommene Verdächtige, Volodymyr B., habe im September 2025 einen der anderen zum Zielgebiet gefahren, was ihm ermöglichte, den Ort zu erkunden, an dem Sprengstoffe platziert wurden. "Die Untersuchung setzt die Identifizierung aller Beteiligten fort", sagt ein Sprecher.

Als Reaktion auf den Vorfall schließt Polen das letzte russische Konsulat auf seinem Boden und entsandt Tausende von Soldaten, um die Infrastruktur zu sichern.

Moskau bestreitet eine Beteiligung, macht "Russophobie" verantwortlich und erklärte, es werde auch Polens diplomatische Präsenz in Russland einschränken. Der Fall erscheint vor dem Hintergrund anhaltender Sabotage, Brandstiftung und Cyberangriffe in Polen und anderen europäischen Ländern nach Russlands umfassender Invasion der Ukraine im Jahr 2022.