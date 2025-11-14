Polen bereitet den ersten militärischen Satellitenstart vor

HQ

Polen treibt sein erstes militärisches Satellitenprojekt voran und plant in diesem Monat den Start von drei Aufklärungssatelliten. Die Initiative, die vom finnischen Hersteller ICEYE und dem staatlichen polnischen Rüstungskonzern PGZ, einer Tochtergesellschaft Wojskowe Zakłady Łączności No 1, entwickelt wurde, wird den Beginn der militärischen Raumfahrtfähigkeiten Warschaus markieren.

Die Satelliten, die mit Synthetic Aperture Radar (SAR) ausgestattet sind, sollen während der Transporter-15-Mission an Bord der Falcon 9 von SpaceX eingesetzt werden. Ursprünglich für den 11. November geplant, wurde der Start auf den 19. November verschoben. Verteidigungsbeamte sagten, das System werde Polens militärische Aufklärung inmitten der anhaltenden russischen Invasion in der Ukraine erheblich verbessern.

Erweiterung der militärischen Reichweite Polens im Weltraum

Der stellvertretende polnische Verteidigungsminister Cezary Tomczyk betonte, dass die Satelliten den Streitkräften fortschrittliche Ziel- und Bildgebungskapazitäten verleihen und sich damit in die Riege der Länder mit unabhängigen militärischen Aufklärungsfähigkeiten einreihen werden. Das MikroSAR-Programm umfasst zunächst drei Satelliten mit einer Option auf drei weitere im Rahmen eines Vertrags im Wert von rund 237 Millionen US-Dollar.

Rafał Modrzewski, CEO von ICEYE, merkt an, dass die SAR-Satelliten es dem Militär ermöglichen werden, Bilder mit einer Auflösung von 25 Zentimetern aufzunehmen. Weitere bei Airbus bestellte Aufklärungssatelliten sollen bis 2027 gestartet werden und Teil einer französisch-polnischen Konstellation sein, um Polens Fähigkeit, kritische militärische Informationen aus dem Weltraum zu sammeln und zu analysieren, weiter auszubauen.