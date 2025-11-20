Polen beantragt die Auslieferung von Eisenbahnsabotage-Verdächtigen aus Belarus

HQ

Polen hat Belarus offiziell gebeten, die beiden ukrainischen Staatsbürger auszuliefern, die der Eisenbahnsabotage im Namen Russlands beschuldigt werden. Die Männer flohen nach Belarus nach zwei Vorfällen am Sonntag, darunter eine Eisenbahnexplosion auf einer wichtigen Route in die Ukraine.

Polnische Staatsanwälte haben die Männer, identifiziert als Oleksandr K. und Jewhenii I., in Abwesenheit wegen Sabotage am Eisenbahnnetz des Landes angeklagt. Der Auslieferungsantrag wurde am Mittwoch an den belarussischen Geschäftsträger in Warschau übergeben.

Die Beziehungen zwischen Warschau und Minsk, die seit Russlands Invasion der Ukraine 2022 bereits angespannt sind, haben sich weiter verschlechtert. Polen hat angekündigt, das letzte russische Konsulat auf seinem Gebiet zu schließen und Tausende von Soldaten zum Schutz der Infrastruktur einzusetzen. Belarus hat auf den Auslieferungsantrag noch nicht reagiert.