Pokrowsk wird zur neuen Frontlinie in der Ukraine, da Russland die Drohnen- und Infanterieangriffe intensiviert

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine konzentriert sich nun auf die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk, wo die ukrainischen Streitkräfte versuchen, die Nachschub- und Evakuierungslinien angesichts der vorrückenden russischen Infanterie offen zu halten, denen in den letzten Tagen Drohnenangriffe vorausgegangen sind.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrskyi, sagte, er habe das Gebiet besucht, um sich mit seinen Truppen zu treffen, berichtet Reuters. "Die feindliche Infanterie, die Kämpfe vermeidet, konzentriert sich in städtischen Gebieten und ändert ihren Standort, so dass die Hauptaufgabe darin besteht, sie zu lokalisieren und zu zerstören", sagte Syrskyi in der Telegram-App. Russland rückt seit mehr als einem Jahr in Richtung Pokrowsk vor und hat langsam aber sicher die Kontrolle über kleine Dörfer im Süden übernommen. Die Ukraine ihrerseits unternimmt Schritte, um "die Stabilität der Verteidigung zu stärken".

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird in Abhängigkeit von der Disposition der russischen Panzerfahrzeuge in der Stadt in den kommenden Stunden oder Tagen eine Offensive stattfinden.