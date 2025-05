Poker Face: Staffel 2

Etwa zur gleichen Zeit, als Rian Johnson es schaffte, mit Knives Out nach einem polarisierenden Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi wieder auf Kurs zu kommen, schuf der Filmemacher auch ein zusätzliches Whodunnit-Projekt, das in einem eher anthologischen Format existierte, mit Natasha Lyonnes schrulligem Charlie Cale als Bindegewebe, das alle Episoden zusammenbrachte. Dieses Projekt war unter dem Namen Poker Face bekannt, und nach einer gut aufgenommenen ersten Staffel erhielt bald eine zweite Runde von Episoden, die den übergreifenden Erzählstrang fortsetzen sollten, während Charlie auch mehrere völlig separate Morde in den Vereinigten Staaten aufklärte und aufdeckte.

Die nächste Reihe von Episoden ist jetzt da, und ohne Vorahnungen oder voreilige Handlungen, nachdem ich sie gesehen habe, bin ich ziemlich zufrieden mit dem, was die verschiedenen Regisseure und Autoren dieses Mal auf die Beine gestellt haben. Wenn du die erste Staffel von Poker Face gesehen hast, ist sie ähnlich aufgebaut. Da Charlie jedoch nach den Ereignissen der ersten Staffel auf der Flucht ist, ist sie nicht an einen Ort gebunden, sondern findet sich in verschiedenen Teilen des Landes wieder, wo sie alle möglichen seltsamen Menschen in unorthodoxen Situationen trifft, wo sie ihre charakteristischen Fähigkeiten zur Lügenerkennung einsetzt, um ihre Sünden zu verwurzeln. Das kann einfach sein, lügende Geschwister zu entlarven oder einen Betrüger ins Rampenlicht zu rücken, oder etwas viel Seltsameres wie die Unschuld eines misshandelten Alligators zu beweisen oder sich in die kindliche Dynamik in einem schicken Internat einzulassen.

Diese Staffel von Poker Face leistet großartige Arbeit, um Sie als Zuschauer auf Trab zu halten und sicherzustellen, dass Sie nie wirklich wissen, was als nächstes in Charlies Geschichte passieren wird. Die großartigen Cameo-Auftritte bekannter Stars tragen dabei massiv bei, wobei Personen wie Cynthia Erivo durch ihre Rolle als nicht eine, sondern als vier identische Schwestern hervorstechen, oder Giancarlo Esposito, der sich auch als effektiver und verdrehter Bestattungsunternehmer erweist. Einige der anderen Cameos sind weniger denkwürdig und diese prägnantere Natur gilt auch für einige der Episoden im Allgemeinen, die im Vergleich zu anderen Schwierigkeiten haben. Aber der einzige konstante Faktor von Anfang bis Ende ist immer noch Lyonne, die die Rolle des Charlie mühelos meistert und eine charismatische und energiegeladene Darstellung abliefert, bei der sie so ziemlich immer der strahlende Star dieser Staffel ist.

Im Gegenteil, ich denke, dass Poker Face es gebrauchen könnte, sich manchmal selbst zu beherrschen. Es gab schon immer eine bizarre Whodunnit-Struktur, bei der das Rätsel oft zu Beginn der Episode gelöst wird, bevor man dann in Charlies Perspektive wechselt und sieht, wie sie den Täter in die Falle locken und überwinden kann. Das ist für mich eine Zeit lang in Ordnung, aber mit jeder Episode beginnt man zu hoffen, dass die Serie ihre Formel nur einmal optimiert oder ändert, um einen zu überraschen, anstatt sich einfach auf ihre ungewöhnliche Besetzung und Szenarien zu verlassen, um diesen Job zu erledigen. Und das führt mich zu einem meiner größten Probleme mit dieser Staffel von Poker Face, nämlich dass einige der Episoden so lächerlich und dumm sind, dass man ein wenig das Interesse an ihnen verlieren kann. Die Episode über den Polizisten aus Florida, der von seinem zugekoksten Alligator gefressen wird, ist ein besonderer Missbraucher davon, aber es gibt auch andere Beispiele, wie die Baseball-Episode, die von Anfang bis Ende wie ein massiver "Whodunnit" wirkt.

Und obwohl es einen zentralen Erzählstrang gibt, der diese Staffel von Poker Face zusammenhält, fehlt die zugrunde liegende Gangstergeschichte, die Staffel 1 geprägt hat, in der Adrien Brodys Sterling Frost häufig erwähnt wurde, während andere Charaktere weiterhin Jagd auf Charlie machten. Diese zweite Staffel beginnt mit Momenten wie diesem, aber nach nur wenigen Episoden ist diese progressive Natur abgeschlossen, so dass jede Episode anthologischer ist als je zuvor. Manchmal funktioniert das, aber in der Regel nur, wenn die Handlung und das Geheimnis von vornherein stark sind, was nicht bei jeder Episode der Fall ist.

Aber nichts davon ändert die Tatsache, dass Poker Face eine herrlich gefilmte, produzierte und gespielte Serie ist. Es ist wirklich unterhaltsam, unbeschwert, witzig und macht Spaß, und es gibt definitiv Beine in diesem Format, die es in die Zukunft tragen können. Es braucht nur eine primärere Prämisse, um jede Episode miteinander zu verbinden, und vielleicht auch das gelegentliche Risiko, das bei der Strukturierung der Handlung eingegangen wird, damit sich jede Episode nicht zu vertraut anfühlt, nachdem man nur die ersten fünf Minuten gesehen hat. Trotzdem ist Lyonne großartig, die Cameos sind größtenteils hervorragend, und im Allgemeinen wirst du ein breites Lächeln tragen, wenn du jede Geschichte im Laufe dieser Staffel verfolgst.

