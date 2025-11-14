Poker Face abgesagt, aber Rian Johnson hat einen Plan für eine neue Version

Es kann oft seltsam sein, wenn eine Hauptrolle durch einen anderen Schauspieler ersetzt wird. Wir haben es erst letzten Monat bei The Witcher gesehen, und doch scheint es, dass Rian Johnson dies zu einem Schlüsselpunkt seiner Serie machen möchtePoker Face, während sie voranschreitet.

Laut Variety wurde Poker Face nach zwei Staffeln bei Peacock eingestellt, aber Johnson kauft die Serie mit der Idee ein, Natasha Lyonne durch Peter Dinklage in der Rolle des menschlichen Lügendetektors Charlie Cale zu ersetzen.

Lyonne scheint dies zu unterstützen, da sie der Serie weiterhin als ausführende Produzentin zur Verfügung stehen wird und sagte in einem gemeinsamen Statement mit Johnson Folgendes: "Wir haben diesen nächsten Schritt gemeinsam entwickelt, seit wir das Finale der zweiten Staffel geschrieben haben. Wir lieben unsere 'Poker Face ' und das ist der perfekte Weg, um es am Laufen zu halten. Gebt uns einen Beat, und vielleicht sehen wir Charlie Cale auf der offenen Autobahn wieder."

Der Plan ist, dass wir alle zwei Staffeln einen neuen Charlie Cale mit einem anderen Schauspieler sehen, der die Rolle übernimmt. Bevor wir jedoch zum ersten Schritt dieses Plans kommen, muss Johnson einen anderen Sender davon überzeugen, Poker Face zu übernehmen.