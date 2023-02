Pokémon-Tag: Pokémon Unite wird mit legendären Schwert- und neuen Events und Zubehör aktualisiert

HQ

Die Feierlichkeiten zum Pokémon Day haben begonnen, und mit ihnen erhalten wir Ankündigungen über neue Funktionen und Updates für bestehende Pokémon-Titel auf dem Markt (obwohl wir hoffentlich auch eine Vorschau auf die Zukunft erhalten).

Der Morgen begann mit einem Update für Pokémon Unite, den MOBA-Titel im League of Legends-Stil, in dem wir die Taschenmonster spielen, und eine neue Kreatur ist gerade eingetroffen. Zacian, der legendäre Hund aus Pokémon Schwert und Schild, schließt sich der Liste der verfügbaren Charaktere an, wenn ihr ihn durch das Löschen eines temporären Missionsereignisses erhaltet.

Ein "Boss Rush"-Spielmodus wurde ebenfalls über das Quick Battle-Menü hinzugefügt, sowie neue Embleme zum Freischalten von Johto-Pokémon und neue Holowear. Schließlich ist der neue T-Shirt-Skin zur Feier des Pokémon-Tages 2023 jetzt verfügbar, sodass Sie jetzt auf alle Inhalte zugreifen können, indem Sie das Update herunterladen, und Sie können alle Details dazu auf Serebii überprüfen.