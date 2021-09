Pokémon-Legenden: Arceus präsentiert steinhartes Käfer-Pokémon Axantor

HQ

Kurze Spielszenen aus der Hisui-Region von Pokémon-Legenden: Arceus wurden heute Nachmittag von The Pokémon Company in einem neuen Trailer geteilt. Im Fokus standen unterschiedliche Möglichkeiten der Fortbewegung auf dem Rücken eines Pokémon-Begleiters. Ihr werdet die Region, die später einmal als Sinnoh bekannt sein wird, schwimmend, reitend und fliegend erkunden können, sobald das Spiel am 28. Januar 2022 erscheint.

Das Video hat sich außerdem ein wenig Zeit genommen, um ein paar NPC-Begleiter und Anpassungsoptionen zu präsentieren. Game Freak zeigt verschiedene Outfits und Frisuren, mit denen ihr eure Charaktere anpassen könnt. Passend dazu wurde ein Fotomodus bestätigt, der euch mit euren Pokémon ablichtet. Wir sehen ganz am Ende des Videos auch ein neues Pokémon vom Typ Käfer/Stein - Axantor heißt es bei uns. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung aus Sichlor.