Pokémon-Klon Temtem beginnt im Januar mit Early Access

Entwickler Crema und Herausgeber Humble Bundle haben eine Early-Access-Phase für ihr gemeinsames MMO-Projekt Temtem datiert. Ab dem 21. Januar wird der Titel auf Steam verfügbar sein und Spieler zum Sammeln, Tauschen und zu Kämpfen mit kleinen Kreaturen anregen. Auf Kickstarter sammelte das Vorhaben über 450.000 Euro, derzeit steckt Temtem in einer Alpha-Phase für Discord-Nutzer. Wer sich schon vor dem ersten Launch einen Eindruck verschaffen möchte, kann sich hier registrieren.

In der Early-Access-Version sind bereits 76 Temtem enthalten, es gibt eine Kampagne, die angeblich rund 20 Stunden lang unterhält, Spieler dürfen ihre Avatare anpassen, Zucht ist ein Thema und es gibt Shiny-Varianten der Temtem - sogenannte Luma. Auch PvP-Kämpfe sind in dieser Phase bereits erlaubt. Bis zum Release sollen insgesamt 161 Temtem umgesetzt werden, darüber hinaus soll die Story noch ausgebaut werden. Crema Games plant einen Draft-Modus für PvP-Duelle und arbeitet an Events, Bossen und mystischen Pokémon, ähm Temtem.

You watching Werben