Pokémon-COO räumt technische Probleme in neuen Spielen ein

Pokémon Karmesin und Purpur wurden bei der Veröffentlichung wegen schlechter Grafik und anderer technischer Schwierigkeiten heftig kritisiert. Sie waren optisch nicht so ansprechend wie Pokémon Schwert und Schild, aber dennoch fanden die Fans, dass es angesichts der visuellen Qualität anderer Switch-Spiele so aussah, als hätten Pokémon einen Schritt zurückgetreten, während andere Titel zwei Schritte nach vorne gemacht hatten.

In einer Erklärung gegenüber Comicbook.com sprach Takato Utsunomiya, COO der Pokémon Company, darüber, wie sich die Serie in Zukunft verändern könnte.

"Ich denke, wenn man sich die Vergangenheit ansieht, war der Weg, den wir bisher eingeschlagen haben, diese ständige Veröffentlichung, bei der wir immer regelmäßig Produkte in einem ziemlich festen Rhythmus herausbringen, könnte man sagen. Diese Produkte immer in der Lage zu haben, eingeführt zu werden und neue Erfahrungen für unsere Kunden zu machen, und so haben wir bisher gearbeitet. Ich denke, wir arbeiten immer noch auf diese Weise, aber es gibt immer mehr Gespräche, da sich die Entwicklungsumgebungen ändern, darüber, wie wir dies weiterhin tun und gleichzeitig sicherstellen können, dass wir auch wirklich hochwertige Produkte auf den Markt bringen."



Könnten wir also mehr Zeit zwischen den Pokémon-Veröffentlichungen sehen? Das ist durchaus möglich. Im Moment haben wir nur den kommenden DLC für Pokemon

Scarlet und Violet, auf die man sich in Bezug auf die Veröffentlichung der Hauptserien freuen kann. Gen 5-Remakes werden online diskutiert, aber es wurde noch nichts Offizielles bestätigt.