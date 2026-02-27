Pokémon XD: Gale of Darkness erscheint nächsten Monat für die Nintendo Switch Online

Wenn du keine Kopie zu Hause hast und keinen funktionierenden GameCube oder Wii zum Spielen, ist Pokémon XD: Gale of Darkness eines der schwierigeren Pokémon-Spiele, die du in die Hände bekommen kannst. Er wird für viel Geld weiterverkauft, aber der Wert könnte bald sinken, da er bald digital über das Nintendo Switch Online Expansion Pack erhältlich sein wird.

Als Teil der GameCube Classics-Reihe nimmt uns Pokémon XD: Gale of Darkness mit in eine einzigartige 3D-Pokémon-Geschichte, in der wir gegen Schatten-Pokémon kämpfen, eine weite Welt bereisen und vielleicht gegen das coolste alternative legendäre Design aller Zeiten: Shadow Lugia, antreten.

Pokemon XD: Gale of Darkness erscheint irgendwann im März 2026 auf dem Nintendo Switch Online Expansion Pack. Da der März an diesem Wochenende beginnt, hoffen wir, dass wir nicht lange auf ein genaueres Datum warten müssen.