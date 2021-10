Pokémon wird 2022 in Themenpark Universal Studios Japan integriert

HQ

Vor ein paar Tagen haben wir gelernt, dass der japanische Vergnügungspark Super Nintendo World in einigen Jahren mit einem Donkey-Kong-Themenland erweitert werden soll, doch das wird nicht die einzige Nintendo-IP sein, mit der die Veranstalter die Universal Studios in Japan ausbauen möchten. The Pokémon Company möchte Parkbesucher und Gäste ab 2022 ebenfalls "in die Welt der Pokémon eintauchen lassen", heißt es vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung. Genaue Details fehlen, doch es dürfte klar sein, dass in diesem Fall keine Veränderung in der Dimension von Donkey Kong Land gemeint sein kann.