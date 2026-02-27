Pokémon Winds/Waves angekündigt, Start auf Nintendo Switch 2 im Jahr 2027

Nun, es ist endlich passiert. Die Pokémon-Tag-Sendung von Pokémon Presents endete und enthüllte, worauf wir alle gewartet haben. Zum 30-jährigen Jubiläum der Taschenmonster-Serie wurde die lang erwartete 10. Generation enthüllt, die bald erscheinen wird.

Bekannt als Pokémon Winds/Waves werden die beiden Editionen des Spiels ausschließlich auf der Nintendo Switch 2 erscheinen und irgendwann 2027 erscheinen, was bedeutet, dass du dich mit dem Angebot von Pokopia, FireRed/LeafGreen und den verschiedenen Updates anderer bestehender Titel 2026 zufriedengeben musst.

Das Spiel spielt in einer neuen Region und bietet ein Abenteuer, das an Land stattfindet, aber auch (und zum ersten Mal seit der Umstellung der Serie auf wirklich 3D) unter Wasser, wobei drei neue Starter-Pokémon ankommen und dich auf der Reise begleiten. Viel mehr wird uns nicht gezeigt, was die anderen neuen Taschenmonster betrifft, die dieses frische Reich bringen wird, aber es gibt viele vertraute Kreaturen, die die Meere und Felder bewohnen.

Während wir weiter den Trailer erkunden und tiefer in den Trailer eintauchen werden, um weitere Informationen und Hinweise darauf zu erhalten, was zu erwarten ist, können Sie unten den Ankündigungstrailer für Pokémon Winds/Waves sehen.