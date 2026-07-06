Pokémon schließen sich mit der J.League zusammen: Alle japanischen Football-Teams haben jetzt ihre eigenen Pokémon!

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Die japanische Fußballliga J.League hat eine neue Zusammenarbeit mit The Pokémon Company angekündigt. Am Montag hat die J.League die Pokémon vorgestellt, die allen 60 Proficlubs zugeteilt wurden (jeweils 20 Teams in jeder der drei Divisionen, von J1 bis J3).

Auf dieser Website kannst du sehen, welche Pokémon jedem Club zugeordnet wurden, was nicht zufällig ist. Zum Beispiel wurde dem J2-Team Shonan Bellmare, mit einem Dreizack im Wappen, Empoleon zugeteilt; während andere wegen ähnlicher Farben zugewiesen wurden, wie Kashima-Geweihe, die Glurak erhielten oder Urawa Rote Diamanten, die Incineroar erhielten.

Die vollständige Liste der Pokémon- und J.League-Teams kannst du hier einsehen.

Angesichts der enormen Beliebtheit von Pokémon in Japan ist es kein Wunder, dass die J.League häufig mit Pokémon zusammenarbeitet. Sie haben spezielle Merchandise produziert (darunter begehrte Sonderkarten), Aktivitäten für Fans und häufig taucht "Captain Pikachu" in den Matches auf, während die Team-Maskottchen oft mit Pokémon in Werbekampagnen zu sehen sind.

Wenn Pokémon diese Initiative auf europäische Teams ausweiten würde, welches Pokémon würdest du dein Team vertreten?