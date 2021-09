Pokémon Unite wurde in zwei Monaten 9 Millionen Mal auf Nintendo Switch heruntergeladen

HQ

Tencent hat bekanntgegeben, dass das Pokémon-MOBA Pokémon Unite seit der Veröffentlichung am 21. Juli allein auf der Nintendo Switch mehr als 9 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Am 22. September wird der Free-to-Play-Titel auch auf mobilen Geräten veröffentlicht, was der weiteren Verbreitung ganz sicher helfen dürfte.

Zu diesem Anlass verschenken die Entwickler Ende des Monats 2.000 Einheiten einer Spielwährung namens Aeon-Tickets an alle Trainer. Diese Tickets erhält man normalerweise nur, wenn man spezielle Herausforderungen abschließt. Sie werden zum Erwerb kosmetischer Anpassungsgegenstände in der App benötigt.