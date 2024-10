Pokémon Unite wird in Belgien und den Niederlanden wegen Lootboxen von der Liste gestrichen

HQ

Pokémon Unite, der beliebte Pokémon-Ableger im MOBA-Genre (ähnlich wie League of Legends oder DOTA 2), wird in Belgien und den Niederlanden eingestellt. Betroffene Nutzer wachten gestern mit einer Kündigung auf, die ebenfalls auf ihrer Website veröffentlicht wurde.

Der letzte Spieltag wird der 30. November 2025 (ja, 2025) sein. An diesem Tag wird das Spiel nicht mehr zum Download zur Verfügung stehen. Spieler können ab dem 31. Oktober 2024 keine Spielgegenstände mehr kaufen.

Auch wenn der Entwickler TiMi keinen spezifischen Grund für die Entscheidung genannt hat, liegt die Vermutung nahe, dass dies auf die strengen Vorschriften gegen Lootboxen in beiden Ländern zurückzuführen ist. Seit 2018 werden Lootboxen in Belgien wie Glücksspiele eingestuft, was sie illegal macht, es sei denn, die Entwickler verfügen über eine entsprechende Glücksspiellizenz.

Später wurde untersucht, dass das Verbot nicht wirklich effektiv war, da viele Spiele trotzdem damit durchkamen. Aber The Pokémon Company will keinen Ärger... und TiMi Studios scheint sich nicht viel um belgische und niederländische Spieler zu kümmern: Einige Spiele wie Overwatch haben die Lootboxen einfach aus ihren Versionen entfernt, aber TiMi hat entschieden, dass es einfacher ist, das Spiel einfach zu entfernen.