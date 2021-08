Pokémon Unite: Startdatum der Smartphone- und Tablet-Versionen bekannt

HQ

Pokémon Unite wird ab dem 22. September auch auf iOS- und Android-Geräten spielbar sein. Ihr könnt eure Handys und E-Mail-Adressen bereits für das Spiel registrieren, um das Pokémon-Moba automatisch auf euer Smartphone oder Tablet herunterzuladen, sobald es verfügbar wird. Außerdem erhaltet ihr auf diesem Wege eventuell verfügbare Bonusgegenstände, zumindest wenn sich genügend Spieler finden.

Das Entwicklerstudio belohnt alle Interessenten mit einer Trainerlizenz für das Pokémon Pikachu (2,5 Millionen Vorregistrierungen erforderlich) sowie mit einem speziellen Kostüm für die gelbe Elektromaus (bei 5 Millionen Vorregistrierungen weltweit). Pikachu könnt ihr im Spiel für 6.000 Aero-Münzen (Spielwährung) kaufen, alternativ zahlt ihr 345 Edelsteine, was etwa 7 Euro sind.

Die mobilen Spielversionen von Pokémon Unite sind mit der Nintendo-Switch-Fassung kompatibel und ihr könnt die Fortschritte eures Accounts zwischen allen Plattformen synchronisieren. Das ist auch der einzige Weg, um an die Trainerlizenz von Zeraora zu gelangen, die ihr erhaltet, falls ihr euch vor dem 31. August auf der Nintendo Switch mit dem Spiel verbindet.

The Pokémon Company hat zudem zwei neue Pokémon für das Moba angekündigt. Mamutel ist ein aggressives Mammut, das in den Kampf stürmt, Feinde betäubt und einfrieren kann. Feelinara, die Feen-Typ-Weiterentwicklung von Evoli, wurde ebenfalls bestätigt. Diese Kreatur scheint vor alle mit Gebietsschaden beeindrucken zu können. Wann diese beiden Pokémon in Unite aufgenommen werden, ist nicht bekannt.