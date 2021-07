Pokémon Unite: Spiel-Client ab sofort auf Nintendo Switch verfügbar

Wenn es euch beim Gedanken an Pokémon Unite in den Fingern juckt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass das Pokémon-MOBA ab morgen erhältlich ist. Das Free-to-Play-Spiel könnt ihr bereits jetzt im Nintendo-Switch-eShop herunterladen, um euch pünktlich zum Serverstart (um welche Uhrzeit das Spiel online geht, ist weiterhin unbekannt) in die Warteschlange einzureihen. Mit einer schmalen Größe von nur etwa 928 MB braucht ihr auch nicht allzu viel Speicherplatz. Leider müssen mobile Spieler etwas länger durchhalten, da Pokémon Unite erst im September auf Andriod- und iOS-Plattformen veröffentlicht wird.

Quelle: The Pokémon Company.