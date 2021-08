Pokémon Unite: Balancing-Patch bringt Bug-Fixes, eine Beobachterfunktion wird getestet

Pokémon Unite ist seit fast zwei Wochen lang erhältlich und am Morgen hat Timi Studios neue Fehlerkorrekturen ausgeliefert. Der frische Patch soll dabei helfen, das kompetitive Online-Spiel auszubalancieren und mehrere Fehler bei den Attacken und Fähigkeiten einzelner Pokémon zu beheben. Die Details sind unglaublich kleinteilig, deshalb solltet ihr euch direkt beim Entwickler nach Änderungen umschauen, die euch interessieren.

Etwas umfangreicher ist der geplante Test eines neuen Features, mit dem ihr in der Zukunft in der Lage sein solltet, als Zuschauer Online-Spiele beizuwohnen. Zwischen Mittwoch und Freitag sind entsprechende Testsitzungen geplant, was vor allem für die E-Sports-Schiene interessant sein könnte. Bis die Funktion für die Veröffentlichung bereit ist, wird es aber noch eine Weile dauern.