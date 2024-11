Pokémon und Sonic Crossover im neuesten Trailer von Sonic the Hedgehog 3

HQ

Wenn du dich jemals gefragt hast, ob die Sonic the Hedgehog -Filme in einem Universum existieren, in dem Pokémon existiert, haben wir dank des neuesten Trailers zum dritten Streifen der Franchise endlich die Antwort.

Zu Beginn des Trailers sehen wir, wie das Hauptdarsteller-Trio eine Bar mit Chao-Maskottchen aufhängt, in der Knuckles Tails über seine Ähnlichkeit mit Pikachu neckt, was Idris Elba dazu bringt, einen Satz zu erzählen, den wir vorher nicht von dem berühmten Schauspieler erwartet hätten.

Danach treffen Shadow und die Dr. Eiermänner (?) ein und kurz darauf sehen wir Sonic, Tails und Knuckles in einen harten Kampf gegen ihren bisher bösartigsten Widersacher verwickelt, einen Kampf, bei dem der Mond anscheinend in zwei Hälften geteilt wird!

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als würde dieser dritte Film der Live-Action-Filmreihe spannend werden, also schaut euch den neuesten Trailer unten an, bevor Sonic the Hedgehog 3 am 21. Dezember Premiere feiert.