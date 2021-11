Pokémon und Converse erstellen Chucks und Klamotten zum 25-jährigen Jubiläum von Pokémon

HQ

Das 25-jährige Jubiläum von Pokémon läuft nach wie vor und aus diesem Grund beschäftigen wir uns heute mit Schuhen und Anziehsachen. Die Modemarke Converse hat eine Kollektion basierend auf den Taschenmonstern kreiert, die den "Namen" "Pokémon X Converse Chuck Taylor All Star" trägt. Darunter lassen sich Chucks für unterschiedliche Zielgruppen finden, auf denen die drei Kanto-Starter der ersten Pokémon-Generation (Bisasam, Glumanda und Schiggy), sowie Pikachu, Mauzi und Pummeluff abgebildet sind.

Es wird auch Varianten geben, die sich dediziert mit Mauzi oder Pummeluff befassen und ein Schuh ist ikonischen Rot/Weiß verziert worden, um an den Pokéball zu erinnern, den ihr zum Fangen der Kreaturen benötigt. Auf einigen der neuen Produkte wird das Logo der Firma, das üblicherweise in der Nähe des Knöchels sitzt, mit einem speziell gestalteten Pokéball ersetzt. The Pokémon Company und Converse bringen den Fans außerdem Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts und einige andere Goodies (darunter Rucksäcke und Mützen). Die Klamotten könnt ihr voraussichtlich ab dem 10. Dezember auf der Webseite des Händlers und bei ausgewählten Partnern kaufen.

Quelle: Converse.