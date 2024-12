Pokémon und Aardman schließen sich für eine "Traumpartnerschaft" zusammen

HQ

Krachender Donnerkeil, Pikachu! Die Schöpfer von Wallace & Gromit, Aardman, haben sich mit Pokémon für eine mysteriöse, aber aufregende Zusammenarbeit zusammengetan. Es ist derzeit nicht bekannt, wie die Zusammenarbeit aussehen wird, aber es gibt ein Veröffentlichungsfenster, das 2027 ist.

Aardman und Pokémon haben beide Erklärungen zu der Zusammenarbeit veröffentlicht. Taito Okiura, VP of Marketing and Media bei The Pokémon Company International, sagte: "Dies ist eine Traumpartnerschaft für Pokémon. Aardman sind Meister ihres Fachs, und wir sind überwältigt von ihrem Talent und ihrer Kreativität. Woran wir gemeinsam gearbeitet haben, sorgt dafür, dass unsere Pokémon-Fans auf der ganzen Welt auf ihre Kosten kommen!"

Sean Clarke, Managing Director bei Aardman, fügte hinzu: "Es ist eine große Ehre, mit The Pokémon Company International zusammenzuarbeiten – wir fühlen uns aufrichtig privilegiert, dass wir das Vertrauen haben, ihre Charaktere und ihre Welt auf eine brandneue Art und Weise zum Leben zu erwecken."

Wir haben bereits gesehen, wie Pokémon in Pokémon Concierge die Welt der Stop-Motion-Animation erobert hat, aber es wird interessant sein zu sehen, wie die beiden einzigartigen Stile der weltgrößten Unterhaltungsmarke und Aardman zusammenpassen können.