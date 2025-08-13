Pokémon tut sich mit König Eis zusammen, um schicke neue Schmuckstücke zu kaufen

HQ

Pokémon hat sich erneut mit dem Schmuckhersteller König Eis zusammengetan, um neue Halsketten im Stil deiner Lieblings-Taschenmonster zu entwerfen. Von Pokébälle-inspirierten Ketten bis hin zu großen Pikachu- und Evoli-Gesichtern kannst du dein Lieblings-Pokémon mit diesem neuen Accessoire zur Schau stellen.

Das heißt, wenn deine Lieblings-Pokémon Evoli, Pikachu, Glumanda, Gengar, Schiggy, Bisasaurus oder Schnorchel sind. Das sind die einzigen Kreaturen, die ihre eigenen speziellen Ketten bekommen, zusammen mit einer weiteren Schiggy-Halskette, die den Anführer des Schiggy-Trupps zeigt, frisch mit seiner Sonnenbrille und allem.

Die Preise variieren bei diesen Halsketten, aber die meisten kosten etwa 120 £. Sie sind alle im Pokémon-Center erhältlich und bestehen aus Weißgold, 14-karätigem Gold, Schwarzgold und rosévergoldetem Messing mit Diamanten. Die Ketten sind 22 Zoll lang und werden mit einer lebenslangen Garantie für Herstellerfehler geliefert.

Welche Pokémon-Kette würdest du wählen?

