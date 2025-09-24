Pokémon tut sich mit der italienischen Modemarke Dolly Noire zusammen, um ein paar schicke Hoenn-Stücke zu kaufen

HQ

Pokémon ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit allen möglichen Marken, aber es scheint, dass Pikachus Augen jetzt auf den Laufsteg gerichtet sind, da sich das Unternehmen mit der in Mailand ansässigen Modemarke Dolly Noire für eine neue Bekleidungslinie zusammengetan hat, die auf der Hoenn-Region basiert.

Viele dieser Stücke konzentrieren sich auf ikonische legendäre Gegenstände aus der Region, darunter Groudon, Rayquaza, Latios und Latias. Es gibt auch eine gewisse Liebe zu anderen großen Namen aus Hoenn, wie Salamence und Metagross, Shedninja, Milotic und mehr. T-Shirts kosten auf der Pokémon-Center-Website 40 Pfund, und die Hoodies und Strickjacken kosten weit über 100 Pfund, was zeigt, dass dieses Zeug vielleicht etwas luxuriöser ist als übliches Gaming-Merch.

Auf der Dolly Noire-Website findet ihr noch mehr Artikel, darunter ein Stück für Kyogre und ein T-Shirt mit den Vorspeisen für Hoenn. Diese folgen dem gleichen Stil, aber die Preise sind in Euro und die Website ist auf Italienisch.

