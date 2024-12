Pokémon tut sich mit Clarks zusammen, um eine Reihe von Themenschuhen zu entwickeln

HQ

In der neuesten Bekleidungs- und Bekleidungszusammenarbeit von The Pokémon Company wird sich der Unterhaltungstitan mit Clarks Shoes in Großbritannien zusammentun, um eine Reihe von Markenstiefeln zu entwickeln, die den voll entwickelten Kanto-Starter-Taschenmonstern (und Mewtu) nachempfunden sind.

Die Stiefel fügen sich in den Torhill Explore -Stil ein und sind in den Farbschemata Orange, Blau, Grün und Lila mit Akzenten und zusätzlichen Stilen erhältlich, die Glurak, Blastoise, Venusaurus und Mewtu darstellen.

Die Stiefel können ab sofort bestellt werden und sind in einer ganzen Liste von Größenoptionen erhältlich. Sie sind sogar mit einer vorweihnachtlichen Liefergarantie erhältlich, was bedeutet, dass dies eine großartige Weihnachtsgeschenkidee für den Pokémon-Fan in Ihrem Leben sein könnte. Die Stiefel werden für 120 Pfund verkauft.

