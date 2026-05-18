Pokémon trifft auf Stardew Valley im sehr ambitionierten Fanprojekt Pokémon Farwinds

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Es ist schwierig, Fanprojekte auf Basis von Nintendos Marken zu erstellen, weil sie oft schnell eingreifen und sie mit ziemlich harten rechtlichen Drohungen abschalten. Dennoch ist Pokémon Farwinds immer noch lebendig und wohlauf und scheint ein echtes Traumspiel für Pokémon-Enthusiasten zu werden, entwickelt von der spanischen Gruppe Sky Fangames.

Hier gibt es keine von Dudebro inspirierten Arenaleiter, und es gibt kein edles Endziel, bei dem du versuchst, dem Erbe eines Verwandten gerecht zu werden, indem du unschuldige kleine Kreaturen zwingst, zu deinem eigenen Vergnügen gegeneinander zu kämpfen. Stattdessen geht es darum, eine gemütliche Pokémon-Farm mit allem, was dazugehört, zu schaffen: Weiden für deine Taschenmonster, Pflanzen zum Anbau und Gelände zum Terraformen. Außerdem musst du natürlich deine Waren verkaufen und mit anderen tauschen, um das zu bekommen, was dir fehlt, und es gibt sogar Elemente von Innenarchitektur und Dating.

Kurz gesagt: Harvest Moon trifft Stardew Valley, und auch Minispiele werden versprochen. Sky Fangames schreibt, dass dies ihr bisher ambitioniertestes Spiel ist und hoffentlich eine Demo nicht weit entfernt ist.

Schaut euch die Bilder unten an, in der Hoffnung, dass Nintendo die Entwickler kontaktiert und es offiziell lanciert, oder was denkt ihr?