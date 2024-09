Pokémon Trading Card Game Pocket Vorschau: Eine Regression der großartigen TCG-Formel

HQ

Heute wurde das Ritual des Sammelns von Pokémon-Karten durch einen Klick auf einen Bildschirm ersetzt. Was einst eine soziale und physische Erfahrung war, wurde auf einen kalten, unpersönlichen digitalen Raum reduziert. Und Pokémon Trading Card Game Pocket bringt dies auf ein neues Level. Vielleicht ist es die Zukunft. Vielleicht ist es bequemer. Vielleicht ist es zugänglicher. Und in gewisser Weise ist es das vielleicht auch. Aber dabei verlieren wir etwas, das weit über bloße Nostalgie für das Physische hinausgeht.

Einer der aufregendsten Aspekte beim Sammeln von Pokémon-Karten war ihr greifbarer Wert. Die Karte in den Händen halten, die Textur des Papiers fühlen, beobachten, wie das Licht auf das holografische Design trifft. Digitales Sammeln hat einfach nicht das gleiche emotionale Gewicht oder den gleichen nostalgischen Wert. Du kannst keine physischen Karten in der Mittagspause auf dem Spielplatz tauschen oder den Nervenkitzel spüren, eine seltene Karte in einer Packung zu finden, die dir jemand nach einem Tausch gegeben hat. In Pokémon TCG Pocket ist das Öffnen von Packs zu einem automatisierten, seelenlosen Prozess geworden, bei dem die einzige Belohnung darin zu bestehen scheint, eine virtuelle Sammlung zu füllen, die am Ende des Tages an Server gebunden ist, die jeden Moment verschwinden können. Und in der Tat sind sie in der Vergangenheit verschwunden, und das ist genau das, was uns am meisten beunruhigt (wenn Sie mehr darüber lesen möchten, klicken Sie hier).

Es ist leicht, in die Falle zu tappen und zu denken, dass die Digitalisierung von Pokémon TCG Pocket ein Schritt in Richtung Barrierefreiheit ist. Theoretisch kann jeder das Spiel herunterladen, Packs öffnen und Karten sammeln, ohne sein Zuhause zu verlassen. Und klar, das hat einen gewissen Reiz. Aber was sie Ihnen nicht sagen, ist, dass dieses neue Format nicht wirklich zugänglicher ist. Es ist profitabler für die Unternehmen, nicht für die Spieler. Was früher ein einmaliger Kauf einer physischen Packung war, hat sich zu einer endlosen Reihe von Mikrotransaktionen entwickelt, bei denen jeder Klick eine neue Ausgabe ist.

Werbung:

Auch wenn das Spiel als kostenlos beworben wird, ist Pokémon TCG Pocket nicht Free-to-Play, sondern Free-to-Start, ein kleines Detail, das das gesamte Erlebnis verändert. Anfangs kannst du im Spiel ein paar Pakete kostenlos öffnen (zwei pro Tag), aber die wirkliche Barriere zeigt sich, wenn du feststellst, dass du echtes Geld ausgeben musst, um voranzukommen, zu gewinnen und eine wettbewerbsfähige Sammlung aufzubauen. Das Spiel wurde entwickelt, um die Spieler dazu zu bringen, Mikrotransaktionen durchzuführen, mit dem Versprechen, exklusive Karten freizuschalten und schneller voranzukommen, wodurch das, was ein unterhaltsames Erlebnis sein könnte, in eine Kostenspirale verwandelt wird. Was früher ein physischer und sozialer Austausch war, hat sich in eine ständige Transaktion verwandelt. Das Ziel ist nicht mehr das Spiel; Das Ziel ist das Ausgeben.

In Pokémon TCG Pocket ist die Vereinfachung des Spiels ein weiteres Beispiel dafür, wie die Digitalisierung ein Erlebnis manchmal eher verbilligen als verbessern kann. Die Regeln wurden angepasst, die Decks reduziert, die Matches verkürzt. Alles ist so gestaltet, dass es schnell, unmittelbar und sofort lohnend ist, als ob der einzige Weg, unsere Aufmerksamkeit zu halten, darin besteht, uns kleine Dosen schneller Befriedigung zu geben. Aber in diesem Prozess haben sie viel von dem entfernt, was das Originalspiel so besonders gemacht hat.

In Pokémon TCG Pocket besteht das Hauptziel für einen Sieg darin, drei Pokémon deines Gegners auszuschalten. Jedes Mal, wenn ein gegnerisches Pokémon besiegt wird, erhältst du eine Preiskarte. Dieses vereinfachte System spiegelt das Originalspiel wider, aber mit einem entscheidenden Unterschied: Statt sechs Gewinnkarten werden nur drei verwendet. Dadurch werden die Matches schneller und sind in etwa fünf Minuten abgeschlossen, was im Gegensatz zu den langen, aufregenden Kämpfen steht, die wir früher im physischen Spiel genossen haben.

Werbung:

EX-Karten bringen eine neue Dynamik in das Spiel. Mächtige Pokémon wie Articuno und Pikachu, die im Starterset hervorstechen, bieten eine überlegene Leistung, indem sie bei einer Niederlage zwei Siegpunkte statt einem vergeben. Diese Funktion kann die Matchzeiten noch weiter verkürzen und die Spielerstrategie ändern, da die Begegnung mit einem EX-Pokémon und das Besiegen mehr als 50 % der Punkte ausmachen kann, die zum Sieg im Match benötigt werden.

Eine der bemerkenswertesten Änderungen in Pokémon TCG Pocket ist die Änderung von Schwächen und Resistenzen. Im traditionellen Spiel verdoppelten Schwächen den erlittenen Schaden, während Schwächen in Pocket nur 20 zusätzliche Schadenspunkte hinzufügen. Widerstände hingegen wurden komplett entfernt, um die Spieldynamik zu vereinfachen. Diese Änderung, die das Spiel für neue Spieler zugänglicher machen soll, vereinfacht es nur auf die schlimmste Art und Weise.

In Pokémon TCG Pocket wurde das Energiesystem umstrukturiert. Statt einzelner Energiekarten führt das Spiel eine "Energiezone" ein. Dieser Bereich funktioniert ähnlich wie die Energiezonen in anderen Kartenspielen. Die Spieler können in dieser Zone im Laufe ihrer Züge Energie ansammeln, was eine schnellere und dynamischere Verwaltung der für Angriffe benötigten Ressourcen ermöglicht.

Die Decks wurden ebenfalls von 60 auf 20 Karten reduziert. Diese Anpassung zielt darauf ab, die Matches kürzer und schneller zu machen, indem Energiekarten aus dem Deck entfernt werden, um den Deckaufbau und den Spielfluss zu vereinfachen. Dies ermöglicht zwar unmittelbarere Strategien, lässt uns aber die komplexen Strategien vermissen, die wir früher im physischen Spiel geplant haben.

Was das digitale Sammeln betrifft, so kannst du mit Pokémon TCG Pocket zwei kostenlose Kartenpackungen pro Tag öffnen und Animationen ansehen, um neue Karten zu entdecken. Das Spiel enthält auch holografische Karten und Szenenkarten für ein noch intensiveres Erlebnis. Obwohl versucht wird, etwas von der Nostalgie des physischen Sammelns einzufangen, bleibt die Erfahrung ganz anders.

Schließlich schließt Pokémon TCG Pocket, wie bei Handyspielen üblich, Mikrotransaktionen ein. Spieler können zusätzliche Pakete und Premium-Pässe kaufen, um Zugang zu exklusiven Inhalten zu erhalten. Obwohl das Spiel den sozialen Aspekt mit Tauschgeschäften und Spielen gegen Freunde oder KI beibehält, gelingt es ihm nicht, die Essenz des physischen, sozialen Handels einzufangen.

Es ist wirklich eine Schande, in welche Richtung dieses Spiel gegangen ist. Man merkt, dass sie viel Herzblut in die Animationen und Kartendesigns gesteckt haben. Aber es ist schade, dass all diese Bemühungen von dem alleinigen Ziel überschattet werden, vom Spiel zu profitieren, anstatt den Spielern ein Erlebnis zu bieten, das den Namen der Pokémon-Sammelkarte verdient. Sie können ihre Absichten aus einer Meile Entfernung sehen. Anstatt sich auf das Spielerlebnis zu konzentrieren, haben sie sich darauf konzentriert, ein "Pay-to-Win" zu schaffen und herauszufinden, wie man am besten kleine Dosen an Zufriedenheit bieten kann, damit Sie Ihr Geld ausgeben, was keine schlechte Sache wäre, wenn sie sich auch darum kümmern würden, ein anständiges Spielerlebnis zu schaffen. Aber das tun sie nicht.

Die Strategie, die langfristige Planung, die Spannung, Ressourcen wie Energie in Ihrem Deck zu verwalten... Es wurde alles auf das Nötigste reduziert. Sie haben Widerstände entfernt, die Decks auf nur 20 Karten reduziert und die Siegbedingungen vereinfacht. Was einst ein zugängliches, aber zutiefst taktisches Spiel war, hat sich zu einem Spiel entwickelt, das vor allem Geschwindigkeit und Unmittelbarkeit belohnt.

Und deshalb werden sie, trotz aller Versprechungen von Pokémon TCG Pocket, niemals das ersetzen, was wir in der Vergangenheit hatten, wenn ihr einziges Ziel darin besteht, Profit zu machen und herauszufinden, wie man die Spieler dazu bringt, so viel Geld wie möglich auszugeben, anstatt zu versuchen, ihnen zu gefallen und ein würdiges Erlebnis zu bieten: den Nervenkitzel, ein echtes Kartenspiel zu öffnen, Der Handel mit Freunden, die Befriedigung, etwas Greifbares zu besitzen, das in der realen Welt existiert. Es ist etwas, das Pokémon TCG Pocket hätte erreichen können. Aber das tut es nicht.