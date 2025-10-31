Pokémon Trading Card Game Pocket hat im ersten Jahr seit seiner Einführung weit über 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaftet

HQ

Pokémon Trading Card Game Pocket feierte gestern sein einjähriges Jubiläum und hat seit seiner Einführung einen Umsatz von über 1,3 Milliarden US-Dollar erzielt. Das ist eine Steigerung der Verkäufe des Entwicklers DeNA im Spielesegment um 8000 % und eine Zahl, die beeindruckend genug ist, um dem Spiel das lukrativste Jahr aller Pokémon-Handyspiele aller Zeiten zu bescheren.

Selbst der Titan Pokémon Go erzielte im ersten Jahr nicht so viele Einnahmen. Obwohl Pokémon Go 2016 fast den Weltfrieden erreicht hätte, fehlen ihm 245 Millionen US-Dollar zum Umsatz von TCG Pocket, wie aus Daten von AppMagic (via PocketGamer) hervorgeht.

Es ist ziemlich klar zu sehen, was Pokémon Trading Card Game Pocket im ersten Jahr so erfolgreich gemacht hat. Pokémon ist eine der größten Franchises der Welt, daher wollen die Fans natürlich sehen, was als nächstes von der IP kommt, und das Sammelkartenspiel ist seit Jahrzehnten beliebt.

In den letzten Jahren ist das Interesse am Pokémon-Sammelkartenspiel dank des Sammlerinteresses aufgrund des Wertes der hochpreisigen Karten sprunghaft angestiegen. Natürlich hat dies zu Problemen mit dem physischen Spiel wie Scalping geführt, aber in der digitalen Welt gibt es das nicht. Andererseits können Sie Ihre Karten auch nicht persönlich in der Hand halten. Vor- und Nachteile, denke ich.