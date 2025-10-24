Pokémon Trading Card Game Pocket hat 150 Millionen Downloads überschritten

HQ

Wenn Sie Zweifel daran hatten, dass Mobilgeräte die größte Plattform für Spiele sind, lassen Sie uns das gleich klären. Es wurde bekannt, dass Pokémon Trading Card Game Pocket seit seiner Veröffentlichung Ende Oktober im Jahr 2024, also vor weniger als einem Jahr, bereits satte 150 Millionen Downloads überschritten hat.

Ja, das sind durchschnittlich 12,5 Millionen Downloads pro Monat seit der Veröffentlichung des Spiels... Zum Vergleich: Viele Konsolen- oder PC-Spiele würden Ihnen die Hand abbeißen, um 12,5 Millionen lebenslange Downloads zu haben.

Zugegeben, es sollte gesagt werden, dass Pokémon TCG Pocket ein kostenlos herunterladbares Spiel ist, also ist es immer noch eine andere Situation, zu sagen, ein voll bezahlter PC- oder Konsolentitel. Aber man kann nicht leugnen, dass 150 Millionen Downloads in weniger als einem Jahr eine bemerkenswerte Leistung sind.

Die Frage ist nun, wie weit das Spiel noch gehen kann. Es gibt nichts, was den weiteren Erfolg verhindert, zumal es weiter expandiert und mit zusätzlichen Inhalten wächst, wie z. B. die Erweiterung Mega Rising, die am 30. Oktober debütiert und einen Haufen neuer Karten zum Sammeln bringt, darunter Mega Gyrados, Mega Blaziken, Mega Altaria und mehr.

Haben Sie schon Pokémon TCG Pocket heruntergeladen? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unseren Testbericht, um zu sehen, ob das Spiel Ihre Zeit wert ist.