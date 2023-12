Pokémon-Themenpark in Japan bestätigt

HQ

Super Nintendo World wurde vor zwei Jahren in Japan eröffnet und wurde auch auf Los Angeles ausgeweitet (weitere werden folgen, darunter Orlando und möglicherweise Barcelona). Während es sich hauptsächlich auf Mario's Mushroom Kingdom konzentriert, wurde bestätigt, dass auch Donkey Kong-Themenbereiche kommen werden.

Jetzt wurde ein Pokémon-Themenpark bestätigt, der nichts mit der Super Nintendo World zu tun hat, die den Universal Studios gehört. Die Pokémon Company sagt, dass der neue Park PokéPark Kanto heißt und in Inagi, in der Nähe von Tokio, gebaut wird. Es wird ein großer Park mit mehreren Attraktionen und anderen Dingen sein, und in der offiziellen Pressemitteilung (übersetzt mit Bing) heißt es:

"Wir werden einen Raum schaffen, in dem Pokémon-Fans aus der ganzen Welt in dieser reichhaltigen natürlichen Umgebung zusammenkommen, Pokémon fühlen und gemeinsam Spaß haben können, über nationale, regionale und sprachliche Barrieren hinweg. Bitte freuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten."

Wenn es sich als beliebt erweist, gehen wir davon aus, dass dieses Konzept dazu führen wird, dass mehr Parks gebaut werden, hoffentlich auch außerhalb Japans. Würdest du dich mehr für einen Besuch in der Super Nintendo World oder im PokéPark Kanto interessieren?