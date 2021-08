Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle bekommt im November eine eigene Nintendo Switch Lite

HQ

Großen Nintendo-Switch-Titeln widmet Nintendo gerne eine speziell angefertigte Konsolenvariante mit einem auffälligen Design oder anderen Vorzügen. Animal Crossing: New Horizons, Pokémon: Let's Go, Pikachu!/Let's Go, Evoli!, Super Smash Bros. Ultimate und zuletzt Monster Hunter Rise sind nur einige Titel, die sich diesem elitären Club in der Vergangenheit angeschlossen haben.

Während der heutigen Pokémon-Presents-Präsentation wurde am Nachmittag bekanntgegeben, dass Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle am 5. November ebenfalls ein maßgeschneidertes Konsolen-Design hervorbringen wird. Die Nintendo Switch Lite, die ihr unten sehen könnt, erinnert an eine bereits zuvor erhältliche Variante eines Nintendo DS Lite aus dem Jahr 2006. Das Switch-Modell ist anthrazitgrau und auf der Rückseite seht ihr die beiden mystischen Pokémon Dialga und Palkia.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen Vorbestellungen noch nicht verfügbar zu sein, deshalb können wir euch noch keine Informationen zum Preis oder dem Umfang mitteilen. Sobald solche Details verfügbar sind, aktualisieren wir diese Meldung.