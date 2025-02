Pokémon stellt zur Feier des Jahres der Schlange zwei neue lebensgroße Plüschtiere vor

HQ

Pokémon hat uns noch mehr lebensgroße Plüschtiere vorgestellt, diesmal in Form von Serperior und Ekans zur Feier des Mondneujahrs und des Jahres der Schlange.

Diese Designs, die von PrincessSnivy online gestellt wurden, sind derzeit nur in China erhältlich, aber wenn Sie ein echter Fan dieser Taschenmonster sind und nicht warten möchten, bis sie in den Rest der Welt versendet werden können, dann werden Sie bestimmt einen Weg finden, diese Plüschtiere in Ihr Wohnzimmer zu bringen.

Der Serperior-Plüsch ist deutlich größer und kostet daher viel mehr. Sie können Ekans für umgerechnet etwa 55 US-Dollar kaufen, aber Serperior kostet etwa 275 US-Dollar. Ekans hat den Reiz, ein klassisches Gen-1-Pokémon zu sein, und es hat ein lustiges kleines Grinsen in seinem lebensgroßen Plüsch, aber da Serperior die dritte Evolution eines Starter-Pokémon ist, wird es Leute geben, die bereit sind, die Prämie dafür zu zahlen.

