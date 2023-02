Pokémon Sleep kommt endlich dieses Jahr

Als Teil der neuesten Pokémon Presents-Sendung hat The Pokémon Company angekündigt, dass Pokémon Sleep später in diesem Jahr endlich auf iOS- und Android-Geräten debütieren wird.

Das Spiel, das sich buchstäblich um einen guten Schlaf dreht, analysiert und kategorisiert Ihre Schlafmuster und Ihren Stil und gleicht sie dann mit den Arten von Schlafmustern von Pokémon ab, so dass der Drehort des Spiels nach dem Aufwachen mit allen Arten von Pokémon gefüllt ist, die der neue Charakter von Professor Neroli analysieren wird.

Das Spiel soll auch Funktionen mit dem Pokémon Go Plus+-Gerät haben, mit dem Sie Ihre Schlafabenteuer in das mobile Spiel bringen können. Und mehr noch, das disc-ähnliche Gerät wird die Mechanik enthalten, um Schlaflieder zu singen, indem Sie die eingebaute Pikachu-Stimme verwenden - falls Sie jemals von einem Taschenmonster in den Schlaf gesungen werden möchten.

The Pokémon Company hat noch nicht angekündigt, wann Pokémon Sleep genau debütieren wird, aber da wir mehr wissen, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.