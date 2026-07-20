Pokémon Sleep feiert sein drittes Jubiläum mit der Ankunft des Starter-Pokémon aus Pokémon Perle und Diamant

Es ist vielleicht nicht eines der Spiele, das die meisten Schlagzeilen macht, aber selbst im Hintergrund ist Pokémon Sleep ein Riese, der täglich mehr als 10 Millionen Nutzer begleitet, ihnen hilft, ihren Schlafrhythmus zu regulieren, ihre Gesundheit zu verbessern und unterwegs einige Pokémon zu fangen. Heute jährt sich der Start zum dritten Mal, und TPC feiert mit einer besonderen Veranstaltung, bei der nicht weniger als neun neue Pokémon aus der Sinnoh/Hisui-Region vorgestellt werden: die drei 'Starter' und ihre Entwicklungen.

So stoßen Turtwig, Grotle, Torterra, Chimchar, Monferno, Infernape, Piplup, Prinplup und Empoleon zur Liste der Taschenmonster hinzu, begleitet von einer Reihe temporärer Power-ups und Boni. Die Erscheinungsrate von Pokémon mit unterschiedlichen Schlafmustern wurde nun erhöht, und es gibt einen Bonus für Erfahrung, Bonbons und Mini-Bonbons.

Zwölf neue Missionen wurden ebenfalls hinzugefügt, aufgeteilt in zwei Sets zu je sechs pro Woche – so lange wird das Event dauern. Zusätzlich können Nutzer tägliche Schlafgeschenke aus der Box beanspruchen.

Wenn du ein paar Pokémon zu deiner Sammlung hinzufügen und dabei einen besseren Schlaf bekommen möchtest, kannst du Pokémon Sleep über Google Play (Android) oder den App Store (Apple) aufrufen und es auf dein Smartphone herunterladen.