Pokémon Schwert/Schild erhält sein letztes Update im November

Es wurde bekannt gegeben, dass die Unterstützung für Pokémon Schwert / Schild ausläuft, wobei das letzte Mal, dass das Spiel aktualisiert wird, der 1. November 2022 sein wird.

Wie von Serebii.net berichtet, wird das Spiel an diesem Tag ein kleines Update erhalten, das Gigantamax Snorlax in die Wild Area bringen wird. Danach wird es keine weiteren Wildgebiets-News-Updates, keine weitere Ranglistenunterstützung für das Kampfstadion, keine Unterstützung für Ranglistenergebnisse in Pokémon Home und keine Online-Wettbewerbe geben.

Das Spiel wird natürlich weiterhin online spielbar sein, mit freundschaftlichen Wettbewerben, die durchgeführt werden können, und alle Y-Comm-Funktionen funktionieren wie erwartet, aber wissen Sie nur, dass Game Freak seine Aufmerksamkeit auf das bevorstehende Erscheinen von Pokémon Scharlachrot / Violett richten wird, sobald der nächste Monat rollt.