Pokémon Schwert & Schild 5 Jahre später: Ein Rückblick

Heute ist es fünf Jahre her, dass Pokémon Sword/Shield veröffentlicht wurde. Die achte Generation von Pokémon-Titeln, das erste Hauptspielpaar, das auf die Nintendo Switch gebracht wurde, und ein Zeichen für etwas Neues, das kommen wird. Seit Pokémon X und Y die wippenden Sprites gegen 3D-Modelle ausgetauscht haben, fühlte es sich nicht mehr so an, als würden wir im Land der Taschenmonster einen echten Generationswechsel erleben. Endlich, endlich konnten wir uns aus dem hohen Gras in eine offene Zone wagen, wo wir die Kreaturen sehen konnten, die wir fangen konnten, ohne auf einen glücklichen Würfelwurf hoffen zu müssen, als uns einer der kleinen Knöchelbeißer in der Wildnis erwischte. Wie bei jeder Pokémon-Generation gab es viel Hoffnung, einen großen Hype, aber wurden die Spiele dem einen oder dem anderen gerecht? Finden wir es heraus.

Das Gute von Pokémon Sword/Shield

Während jede neue Pokémon-Generation versucht, der etablierten Formel eine einzigartige Note zu verleihen, hatte Game Freak wirklich das Gefühl, dass Game Freak die Chance hatte, das Boot herauszuschieben. Selbst als halb Handheld-, halb Heimkonsole hatte die Switch viel mehr Leistung als der 3DS, und so konnten wir theoretisch ein Spiel bekommen, das sich gegenüber der 7. Generation erstaunlich weiterentwickelt hat. Wir werden im Rest dieses Artikels darauf eingehen, warum das nicht der Fall war, aber im Großen und Ganzen ist es klar zu erkennen, dass Pokémon Sword/Shield sich selbst als Versuchskaninchen für zukünftige Spiele hinwarf und die aufkeimenden Bellesprouße des zeigte, was schließlich zu großen, schönen Victreebels werden sollte.

Die Verbesserung, die die meiste Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog, war eindeutig die Wild Area. Eine ganze Zone, in der Pokémon unterschiedlicher Stufen einfach auf dich zulaufen oder bekämpft werden können, ohne das hohe Gras durchforsten zu müssen, um sie zu finden. Das war es, was die Leute wollten, als sie sich Pokémon auf der Switch vorstellten. Eine großartige, weitläufige Welt, in der du auf dein Lieblings-Pokémon treffen kannst, genau wie in einer Version des Anime. Genau das haben wir in Pokémon Schwert & Schild nicht bekommen, aber der Grundstein wurde gelegt, und die Wildnis macht immer noch ziemlich viel Spaß. Das Mischen und Kombinieren von Teilen des traditionellen Langgras-Gameplays mit einem offeneren Raum ermöglichte das Beste aus beiden Welten, und obwohl sich das Franchise seitdem mehr in Richtung Sandbox bewegt hat, bleibt Gen 8 einzigartig für seine Fähigkeit, sowohl die Vergangenheit als auch die nahe Zukunft von Pokémon zu kombinieren.

Ich denke, etwas, worüber viele Leute bei Gen 8 geschlafen haben, ist das Gesamtdesign. Als Brite mag ich voreingenommen sein, aber die Galar-Region war der Ästhetik des Vereinigten Königreichs sehr verpflichtet und fühlte sich auf die bestmögliche Weise weit entfernt von der sonnigen Alola-Region an. Ja, es gab vielleicht eine Fabrik oder Minen zu viel, aber die Erfahrung, in Pokémon Britannien herumzulaufen, war erfrischend und abwechslungsreich in den Landschaften. Weitläufige Felder, üppige Wälder, Industriekomplexe, du hattest sie alle, und die Kreaturen, die du darin fandest, waren ein brillantes Spiegelbild davon. Corviknight, Toxtricity, Clobbopus, Grimmsnarl, Eiscue, Dragapult. Die Liste geht weiter, und ein Großteil des Kaders der 8. Generation ist überraschend gut gestaltet. Sicher, nicht alle davon sind Knockouts und ich könnte Blipbug problemlos in eine hydraulische Presse stecken, aber insgesamt war es einfach, ein ganzes Team mit Gen 8-Pokémon zusammenzustellen, mit denen ich gerne gespielt habe. Wenn man dann noch die regionalen Formen und zufälligen Pokémon hinzufügt, die sich aus anderen entwickelt haben, wie z.B. Sirfetch'd, sieht man, dass Gen 8 für sich allein steht und gleichzeitig das Gold der Vergangenheit der Serie stärkt.

Die Geschichte des Spiels war auch nicht schlecht. Ein wenig einfach, aber alle Spiele außer Gen 5 sind daran schuld. Wieder einmal haben diese Spiele einen Versuch unternommen, etwas Neues auszuprobieren, indem sie das "böse" Team eigentlich nur aus rüpelhaften Fußball-Hooligans bestehen lassen, die bei weitem nicht so böse sind, wie sie laut sind. Das bedeutete, dass wir später Platz für ein heimtückischeres Böses hatten, und obwohl man sich vielleicht ein schurkischeres Team gewünscht hätte, wurde es ein bisschen müde, wenn ein 10 Jahre altes Unternehmen ein ganzes Unternehmen stoppte. Dank der Erweiterungen bekamen wir auch zum ersten Mal mehr von der Geschichte im selben Spiel zu sehen. Diese scheinen die Mid-Gen-Veröffentlichungen, die wir früher bekommen haben, wie Ultra Sun und Ultra Moon, ersetzt zu haben, aber sie fügen eine gute Menge an Inhalten und Kreaturen hinzu, und das zu einem geringeren Preis. Natürlich bevorzugen Old-School-Fans wie ich die Mid-Gen-Spiele, da sie sich ausgefeilter anfühlen, aber die DLCs sind ein interessanter Schritt nach vorne.

Das Böse von Pokémon Sword/Shield

Es gibt sicherlich eine solide Menge Gutes in diesen Spielen, aber es gibt auch vieles, mit dem die Fans nicht zufrieden waren. Ich persönlich fand, dass dies meine am wenigsten geliebten Pokémon-Spiele waren, als ich sie spielte, und das lag vor allem am Schwierigkeitsgrad. Die Open-World-Spiele sind einfach zu leicht zu schlagen, und obwohl die Zielgruppe hier Kinder sind, gab es in Pokémon Sword/Shield keine einzige Begegnung, bei der ich mich bedroht fühlte. Es hilft auch nicht, dass das Gameplay weder linear noch völlig offen ist, also wirst du einen Korridor hinuntergeschoben, um alle zu verprügeln, und dann wieder in die Wildnis zurückgeworfen, wo du leicht zehn Stufen vorankommen kannst, weil ein enorm mächtiges Pokémon deinen Weg versperrt. Da die Hauptgeschichte der Rivalen ebenfalls einen solchen Fokus auf das Kämpfen legt, macht es das gesamte Spiel einfach zu einfach, zu gewinnen, und nimmt jeglichen Nervenkitzel, obwohl es einige der besten Kampfsoundtracks hat, besonders wenn man einen Dynamax-Kampf erreicht.

Apropos Dynamax-Schlachten, sie waren leider ein weiteres gescheitertes Experiment. Im Gegensatz zu Mega-Entwicklungen und Z-Moves, die überall passieren konnten, konnte man in Pokémon Sword/Shield nur an bestimmten Orten dynamaximieren, normalerweise in den Arenakämpfen. Das bedeutete, dass man die Mechanik nicht oft sah, und selbst wenn sie auftauchte, war es hauptsächlich ein visueller Effekt. Z-Attacken, aber im Wesentlichen mit größeren Pokémon. Ich habe Game Freak schon lange angefleht, einfach zu Mega-Entwicklungen zurückzukehren, denn obwohl sie nicht allen Kreaturen die gleichen Kräfte zugestehen, ermöglichen sie die coolsten Designänderungen und sie sind eine Mechanik, die theoretisch in jede Region passt. Tatsächlich stellt sich erst nach dem Ablegen mehr Fragen, warum sie nur an bestimmten Orten da sind. Das ist sowieso nebensächlich, denn der Hauptpunkt ist, dass Dynamax ein großes Spektakel war, aber eines, das nicht mehr als ein interessanter Anblick war.

Eine der größten Enttäuschungen für mich ist vielleicht ein umstrittener Punkt, aber die Starter waren mir wirklich egal. Die grundlegenden Entwicklungen sind sehr niedlich, wie sie sein sollten, aber am Ende sahen Cinderace, Inteleon und Rillaboom alle aus wie Menschen in Fursuits. Das ist schon seit einiger Zeit ein zunehmender Trend, und ich will nicht behaupten, dass er sich in Gen-9 nicht größtenteils fortgesetzt hat, aber zumindest hatten diese Starter Flair und Stil, während sie in Gen 8 viel mehr wie Kreaturen aussahen, die man auf einer Fan-Design-Website oder einem Nachahmer-Spiel finden würde. Gen 8 war das einzige Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, meinen Starter loszuwerden, weil sie bei der Veröffentlichung des Spiels noch nicht einmal spezielle Gigadynamax-Formen hatten, was sie noch sinnloser erscheinen ließ. Sogar der beste Trainer in ganz Galar, Leon, verwendet ein Glurak anstelle eines dieser Verlierer.

Insgesamt waren Pokémon Sword/Shield vielleicht nicht der große Sprung nach vorne, den Game Freak sich gewünscht hatte, aber es war ein Schritt, der zu Pokémon-Legenden: Arceus und Karmesinrot/Purpur führte, Spiele, die vielleicht auch nicht perfekt waren, aber sicherlich eine bessere Zukunft für diese Open-World-Ära von Pokémon zeigten.