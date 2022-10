Pokémon Scharlachrot/Violett ist ein willkommener Schritt für die beliebte Serie

HQ

Für mich sind Pokémon-Spiele an einem besonderen Ort. Auf der einen Seite liebe ich immer noch die Welten, die Game Freak kocht, und liebe es, Zeit in ihnen zu verbringen, aber auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung, die minimale Innovation mit jeder Iteration nicht zu bemerken. Es gibt natürlich häufig neue Ergänzungen, aber im Allgemeinen habe ich nicht das Gefühl, dass die Haupt-Pokémon-Spiele seit langem einen ernsthaften Schritt nach vorne gemacht haben. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Innovation gegeben hat, da die Spinoff-Titel interessante Dinge getan haben, einschließlich zuletzt der offeneren Natur von Pokémon Legends Arceus. Und es sind diese Innovationen, die mich wieder für die Mainline-Spiele begeistern, da es sich wirklich so anfühlt, als würde Game Freak sie als Vorgeschmack nutzen, bevor sie einen ernsthaften Generationssprung machen. Springen Sie in die Gegenwart, und wir haben Pokémon Scarlet/Violet, zwei Spiele, die sich sehr, sehr aufregend entwickeln, und ich wüsste das, da ich die Chance hatte, das erstere für etwa 90 Minuten praktisch zu erleben.

In erster Linie möchte ich diesen Elefanten einfach aus dem Raum schieben. Der Preview-Build und das Erlebnis waren nicht die ersten 90 Minuten des Spiels. Nein, es war eher eine Weile im Spiel, was bedeutete, dass ich ein Team von verschiedenen Pokémon auf Stufe 25 hatte, ich hatte Zugriff auf einen großen Teil der Karte, verschiedene Fähigkeiten und Attacken für die reitbaren Legendaries und konnte eine Stufe von jedem der verfügbaren Pfade bewältigen (eine Siegesstraßenhalle, eines der Path of Legends-Pokémon, und eine Fraktionsbasis in der Starfall Street). Während es mir erlaubte, einen guten Einblick in das Land zu bekommen, bedeutete es, dass einige der Story-Elemente mir immer noch entgehen, einschließlich der Frage, wie der Trainer tatsächlich auf Koraidon oder Miraidon stößt (was von der Version des Spiels abhängt, die Sie spielen). Außerdem konnte ich mir meine Starter-Pokémon nicht aussuchen, was bedeutete, dass ich der Leistung dieser drei im Kampf und draußen in Paldea nichts mehr hinzufügen kann.

Aber dieser spätere Ausgangspunkt erlaubte es mir, jedes der neuen einzigartigen Features gut in den Griff zu bekommen, und da dies der Fall ist, lassen Sie uns zunächst über Victory Road sprechen. Dies ist sehr ähnlich zu dem, was wir in früheren Pokémon-Spielen gesehen haben. Du reist in neue Städte auf der ganzen Welt, besuchst die Gyms, nimmst die Herausforderungen an und machst es schließlich mit dem Gym Leader. Für meine Vorschauzeit traf ich mich mit dem Grass-Type Gym Leader, Brassius, der mich bat, zuerst durch die lokale Stadt zu wandern und Sunflora zu finden, in einer Art sehr einfachem und unkompliziertem Versteckspiel. Der eigentliche Kampf war dann typisch und sah vor, dass ich seine beiden Pokémon ausschalten musste, wobei das letzte sogar die neue Terastalling-Attacke verwendete, um zu einer größeren Bedrohung zu werden. Ich sollte hier erwähnen, dass Terastallizing, obwohl hübsch, sehr vertraut und ähnlich wie Mega Evolutions und Gigantamaxing ist und nicht wirklich als so aufregendes Feature wirkt, auch wenn es die Eingabe eines Pokémon verändern kann. Aber wie auch immer, sobald der Kampf vorbei war und in den Büchern, wurde ich mit einem Gym-Abzeichen, einem TM und der Fähigkeit, Pokémon bis zu einem bestimmten Level zu fangen - wieder alle üblichen Kleinigkeiten und Bobs.

Path of Legends hingegen war etwas anders. Dadurch machte ich mich auf den Weg in einen bestimmten Teil der Paldea-Region auf der Suche nach einem riesigen Pokémon. Nach ein wenig Wandern, Klettern und Gleiten auf Koraidons Rücken (was übrigens ein super cooles Feature ist, das es sowohl aufregend als auch weniger zeitaufwendig macht, sich in der offenen Welt fortzubewegen), fand ich den riesigen Klawf aus einem der letzten Trailer an der Seite einer Klippe.

Nachdem ich mit den Pokémon in Kontakt gekommen war, trat ich in einen Bosskampf ein, der im Wesentlichen einem normalen Pokémon-Kampf entspricht, außer dass sich der Gesundheitsbalken des gegnerischen Pokémon in der oberen Mitte des HUD befindet und viel größer als üblich ist. Nachdem ich Klawfs Gesundheit beeinträchtigt hatte, rannte es davon, was mich dazu veranlasste, es für einen letzten Kampf zu verfolgen, in dem das Pokémon eine der seltenen Herba Mystica-Zutaten verwendete, die du jagst, um sich selbst zu stärken. Es fühlte sich nicht wirklich wie ein großes Upgrade an und kurz darauf wurde Klawf besiegt, so dass ich und ein Charakter namens Arven in seine Höhle gehen konnten, um einige der seltenen Zutaten für uns selbst zu sammeln. Obwohl es weniger eine Herausforderung als die des Siegesstraßenpfades war, fühlte es sich an, als hätte es eher ein narratives Thema und eine Grundlinie, und daraus konnte ich anfangen, die Geschichte und das, was um Paldea herum vor sich ging, zusammenzusetzen. Das Abschließen dieses Abzeichens belohnte mich mit einem weiteren Abzeichen.

Was ist mit Starfall Street, fragst du? Dies war der widersprüchlichste der drei Wege für mich, da ich damit beauftragt war, zu einer Basis der Sternenfraktion zu gehen, um zuerst eine Sammlung von Team Star Grunt-Pokémon zu besiegen, indem ich herumlief und meine umherstreifenden Party-Pokémon das ganze schwere Heben erledigen ließ. Hier müssen Sie buchstäblich nichts anderes tun, als Ihre Gruppe zu ihrem nächsten Ziel zu führen. Es gibt keine strategischen Kämpfe oder ähnliches, du läufst buchstäblich in der offenen Welt herum, während deine Party-Pokémon wie blutrünstige Hunde herumlaufen und ihr nächstes Opfer erschnüffeln, und ehrlich gesagt fühlte es sich ein wenig flach an. Glücklicherweise wurde die Begegnung durch einen Kampf mit der Chefin der Basis, Mela, gerettet, zu deren Gruppe ein Torkoal und ein Auto gehörten, das nur als hochgradig getunten bezeichnet werden kann. Es war eine sehr ungewöhnliche Situation. Dies erwies sich als die mit Abstand anspruchsvollste Begegnung der gesamten Sitzung und brachte mich wirklich dazu, über Strategie nachzudenken und darüber, wie ich ihr Team besiegen sollte. Sobald dies jedoch in den Büchern stand, wurde ich mit einem Abzeichen (Überraschung, Überraschung) und einem TM belohnt, fast so, als wäre die Begegnung ein weiteres Fitnessstudio.

Ich mochte die Wege und die Art und Weise, wie sie angeboten wurden, da man herumreisen und sie nach Belieben angehen konnte. Und das ist zum Teil das Verdienst der offenen Welt (echte offene Welt übrigens), was ein so enormer und willkommener Schritt für die Serie ist. Du kannst Paldea erkunden, wie du willst, dich mit umherstreifenden Pokémon messen, Gegenstände aufsammeln und Material herstellen, das auf der ganzen Welt zu finden ist, und das auf nahtlose Weise, was bedeutet, dass es keinen Übergang in Kämpfe gibt, du kämpfst einfach in der offenen Welt und kannst umherstreifende Pokémon im Hintergrund sehen, während du deine Geschäfte machst. Es ist das, wonach Fans von Pokémon seit Jahren fragen, und es ist hier gut gelungen. Zugegeben, man kann sagen, dass Game Freak ein wenig konservativ sein muss, wie sie dies serviert haben - aufgrund der begrenzten Hardware-Fähigkeiten des Switch wahrscheinlich - da die Welt nicht gerade voller Details und Leben ist, auch wenn es ein Schritt nach oben ist als das, was in Legends Arceus verfügbar war.

Das einzige Mal, dass ich jemals irgendeine Form von Beladung bemerkte, war beim Betreten von Gebäuden oder der Hauptstadt der Region, die komplett ummauert und innen absolut massiv war, ansonsten gab es keine nennenswerten Ladebildschirme, um die man sich kümmern musste - selbst für Pokémon-Center und Pokémarts, die jetzt Stände außerhalb und auf der ganzen Welt sind. Ich werde sagen, dass wilde Pokémon dazu neigen, ziemlich plötzlich ins Bild zu springen, und man kann sie nicht weit in der Ferne herumlaufen sehen, was ein bisschen schade ist. Aber Paldea ist immer noch so voller Charme und Charakter wie die Regionen davor, mit einer breiten Palette von Biomen, die es dank der Inspiration, die es mit der iberischen Halbinsel von Spanien und Portugal teilt, zu erkunden gilt.

Ich habe auch einen kurzen Vorgeschmack darauf bekommen, wie Multiplayer ist, so dass man sich mit Freunden zusammenschließen und die Welt ohne viele Einschränkungen erkunden kann. Sie können herumreiten, gegen Pokémon und Trainer kämpfen, Selfies miteinander machen, in Raid-Kämpfe einsteigen, Handel treiben und all den Jazz, und es scheint auf eine super flüssige und unkomplizierte Weise serviert worden zu sein.

Dieses Spiel fühlt sich wirklich wie eine deutliche Verbesserung der Pokémon-Formel an. Nicht nur in die neue Richtung, die es mit seiner Erzählung oder seiner offenen Natur einschlägt, die einem tatsächlich das Gefühl gibt, sich auf einem Abenteuer und nicht auf einem vorgegebenen Weg zu befinden, sondern auch in einigen der feineren Details. Die Heilung von Pokémon in Pokémon-Zentren hat jetzt eine neue Animation, die Effekte in Kämpfen sind etwas detaillierter und visuell beeindruckender, und der Pokédex wurde optimiert, um weniger langweilig und datenzentriert zu sein und mehr wie ein Reiseführer, der Ihnen Informationen zu jedem Pokémon gibt, dem Sie begegnen. Außerdem haben Sie ein wenig mehr Entscheidungsfreiheit darüber, wie Sie Ihr Abenteuer anpassen, da es jetzt keine geschlechtsspezifischen Grenzen für die Charakteranpassung gibt, es viele Optionen gibt, um Ihr Aussehen zu optimieren (sowohl im Gesichtsdesign als auch bei der Kleidungswahl), und technische Maschinen wurden in Angriff genommen, so dass Sie jetzt Zutaten und Gegenstände verwenden können, die auf der ganzen Welt zu finden sind, um sie buchstäblich an Stationen herzustellen. Es fühlt sich alles einfach frisch und einzigartig an und nicht wie eine faule Fortsetzung, die dank der Nostalgie und des Charme, den diese ikonische Serie mühelos bietet, erfolgreich ist.

Wie Sie wahrscheinlich sehen können, bin ich sehr aufgeregt für dieses Spiel, nachdem ich es praktisch gemacht habe. Es fühlt sich an, als hätte Game Freak jahrelange Feature-Tests mit früheren Spielen verwendet und dann alles in Pokémon Scarlet/Violet implementiert, um eine Folge zu schaffen, die eine echte Steigerung gegenüber allem davor darstellt. Wie sich das alles für das gesamte Spiel entwickeln wird, bleibt abzuwarten, aber im Moment denke ich, dass dies auf dem besten Weg ist, ein Gewinner zu werden, und etwas, das Pokémon wieder an die Spitze bringen wird. Nicht, dass es jemals wirklich gegangen wäre.