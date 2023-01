Pokemon Scharlachrot und Violett erhalten neuen 7-Sterne-Tera-Raid

HQ

Pokemon Scharlachrot und Violetts Tera-Raids sind eine Chance, ein supermächtiges Pokemon in die Hände zu bekommen. In der Vergangenheit haben wir einige Franchise-Favoriten wie Cinderace und Deliberd in 7-Star Tera Raids gesehen, und jetzt gibt euch das neueste Event im Spiel die Chance, einen Greninja zu bekommen.

Sie werden nicht irgendeinen Greninja fangen, wohlgemerkt, denn dieser hat den Poison Tera Typ. Ihr habt jedoch genügend Zeit, euch auf den Kampf gegen dieses Pokémon vorzubereiten, da das Event erst am 27. Januar beginnt.





Es läuft dann bis zum 29. Februar, mit einer weiteren Chance, den gleichen Greninja vom 10. bis 12. Februar zu fangen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der 7 Sternen-Raids, die im nächsten Monat zu uns kommen, auf drei, da ihr bei anderen Gelegenheiten einen Drifblim und Mismagius fangen könnt.