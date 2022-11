Pokémon Scharlachrot und Violett brechen Nintendo-Rekord mit 10 Millionen verkauften Exemplaren

HQ

Ich bin der Typ, der sich am Kopf kratzt, wenn er gehypte Nachrichten über Pokémon Scarlet/Violet in Foren, sozialen Medien, unserem Discord und so weiter liest. Vor allem, weil viele von euch die letzten Monate damit verbracht haben, sich darüber zu beschweren, dass Game Freak nie etwas wirklich Neues in Bezug auf Gameplay oder Technologie gemacht hat, aber das hat die Verkäufe der Spiele definitiv nicht beeinflusst.

Weil Nintendo angekündigt hat, dass Pokémon Scharlachrot und Pokémon Violett zusammen in den ersten drei Tagen mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft haben, was bedeutet, dass es jetzt definitiv noch höher ist. Das Unternehmen behauptet, dass dies bedeutet, dass das Duo den besten Start aller Zeiten auf allen Nintendo-Plattformen hatte. Das stimmt. Diese fantastischen Spiele, die technisches Durcheinander sind, haben Phänomene wie Wii Sports, Super Mario 64 und dergleichen übertroffen ... Und die Leute fragen, warum Nintendo und Game Freak sich nicht die Mühe machen, die Dinge mit größeren Änderungen und Innovationen aufzupeppen...