Pokemon Scharlachrot und Violett bekommen einen neuen Patch

Pokemon Scarlet und Violet bekommen im Februar einen neuen Patch. Die Spiele wurden bereits im November aufgrund von Leistungsproblemen gemischt aufgenommen, wobei viele sagten, dass die offene Welt eine Vielzahl von Bugs und Störungen verursachen würde.

In einem neuen Beitrag auf der offiziellen Website von The Pokemon Company wird Update 1.2.0 "Bugfixes und zusätzliche Funktionen" enthalten. Aber wir müssen auf weitere Details warten, die näher am Zeitpunkt des Updates liegen.

Wie bereits erwähnt, leiden Pokemon Scarlet und Violet seit einiger Zeit unter Leistungsproblemen, und selbst mit einem neuen Patch im November wurden diese Probleme nicht behoben.

Trotz dieser Probleme verkaufen sich die neuesten Pokemon-Spiele immer noch unglaublich gut und führen die Switch-Verkaufscharts auf der ganzen Welt an. Also, selbst wenn Sie durch eine Wand gehen können, scheint es, dass Sie immer noch viel Spaß in Scarlet und Violet haben werden.