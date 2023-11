Pokémon Scarlet/Violet's Der verborgene Schatz von Area Zero Teil 2: Die Indigo-Scheibe erscheint nächsten Monat

HQ

Wenn du auf eine Gelegenheit gewartet hast, in Pokémon Karmesin/Purpur nach Paldea zurückzukehren, dann haben wir sehr gute Nachrichten für dich, denn Game Freak und Nintendo haben jetzt das Veröffentlichungsdatum für die zweite Erweiterung des Titels bekannt gegeben.

Uns wurde gesagt, dass The Hidden Treasure of Area Zero: The Indigo Disk am 14. Dezember 2023 erscheint, was bedeutet, dass wir uns an diesem Tag auf neue Abenteuer und neue Pokémon freuen können (einschließlich einer Vielzahl von Starter-Pokémon aus früheren Generationen).

Wenn ihr noch nicht gesehen habt, was diese Erweiterung bieten wird, schaut euch den Trailer dazu unten an.