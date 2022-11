Pokémon Scarlet/Violet ist bereits der größte physische Start des Jahres in Großbritannien

HQ

Trotz seiner technischen Mängel und Rezeption scheint Pokémon Scarlet/Violet in Bezug auf die Verkäufe in Großbritannien derzeit sehr, sehr gut zu sein, da Gamesindustry.biz sowohl berichtet hat, dass der Titel der größte physische Start des Jahres im Land ist, als auch, dass er den zweitgrößten Pokémon-Start aller Zeiten in Großbritannien hatte.

Damit liegt das Spiel vor FIFA 23 bei physischen Verkäufen und vor Pokémon Sun/Moon bei Serienstarts. Aufgrund der Tatsache, dass Sun / Moon auch zu einem niedrigeren Preis verkauft wurde, bedeutet dies, dass Scarlet / Violet auch der profitabelste physische Start für die Serie in Großbritannien ist.

Scarlet/Violet setzte diesen Trend fort und hatte auch einen Start, der 25% größer als Pokémon Sword/Shield, 70% größer als Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl und 56% größer als Pokémon Legends Arceus war. . Dies alles hat auch die Switch-Verkäufe im Land angetrieben, die im Wochenvergleich um 62% gestiegen sind.

Was die Spieler betrifft, die tendenziell bevorzugten, machte Scarlet 42% des Umsatzes aus, Violet 52% und das Doppelpack mit beiden Spielen machte 6% aus.