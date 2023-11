Pokémon Scarlet/Violet: Die Indigo Disk Preview: Vertraut, aber lustig

HQ

Ich hatte immer den Eindruck, dass Game Freak ein Spiel abgeliefert hat, das mit Pokémon Scarlet/Violet ein bisschen daneben ging. Auf der einen Seite hat die Open-World-Natur (obwohl sie technologisch fehlerhaft ist) den Weg zu einem viel immersiveren und persönlicheren Pokémon-Abenteuer geebnet, aber gleichzeitig bedeutete die offene Natur, dass der Fortschritt überall war, da es keine Grenzen gab, wo man die Welt zuerst erkunden kann und sollte. Ich erwähne diese beiden Punkte, weil ich auch glaube, dass die erste Erweiterung, The Hidden Treasure of Area Zero - The Teal Mask, es geschafft hat, das Gute zu bewahren und das Schlechte aufgrund ihres höherstufigen Einstiegspunkts zu begrenzen. Als ich in die zweite Erweiterung, The Indigo Disk, ging, war ich sehr aufgeregt und fasziniert zu sehen, wie Game Freak plante, weiter auf seiner sich stetig verbessernden Formel aufzubauen. Nachdem ich während eines Besuchs im britischen Hauptquartier von The Pokémon Company etwa eine Stunde mit der Erweiterung verbracht habe, bin ich aufgeregt, aber nicht wirklich überwältigt.

Denn The Indigo Disk ist nicht wirklich etwas, was wir nicht schon einmal gesehen haben. Sicher, der Schauplatz der Erweiterung ist ein Unterwasserterrarium, das in vier Abschnitte unterteilt ist, und ja, das ist wirklich verdammt cool, aber das eigentliche Level- und Weltdesign erinnert sehr an das, was Paldea bot, aber in kleinerem Maßstab. Sie können eisige Gipfel erklimmen und über schwimmende Eisberge springen, Sie können sich an Sandstränden sonnen, entlang karger Felsklippen und durch üppiges Grasland streifen. Wenn überhaupt, erinnert der Aufbau des Terrariums, in dem diese Erweiterung spielt, an die Safari Zones in früheren pixeligen Pokémon-Titeln.

Und jedes Biom ist vollgestopft mit neuen und wiederkehrenden Pokémon, die es zu jagen und zu fangen gilt. Das Hauptgesprächsthema sind natürlich die Starter-Pokémon, die du in der Welt finden kannst, die sehr selten zu sein scheinen, also erwarte nicht, dass deine Kisten mit Eichhörnchen und Chikoritas überfüllt sind, aber du kannst auch auf regionale Varianten von Pokémon stoßen, je nachdem, welchen Abschnitt des Terrariums du erkundest. Es gibt wirklich eine Menge, worauf du dich freuen kannst, wenn du ein Sammler in dieser Erweiterung bist, und die Tatsache, dass jedes Pokémon über Stufe 60 zu sein scheint, bedeutet, dass du wahrscheinlich am direktesten in dein Team passen kannst, ohne dass du Ewigkeiten damit verbringen musst, zu leveln und sie auf Schnupftabak zu bringen.

Um den Levelpunkt zu berühren, The Indigo Disk ist ein echtes spätes Spielerlebnis, was bedeutet, dass die Pokémon, mit denen du in Kontakt kommst, dich durch den Ringer bringen und die Trainer werden nur versuchen, dich weiter zu pushen. Du brauchst ein starkes, abwechslungsreiches und vielseitiges Team, wenn du den neuen Pokédex vervollständigen und die vielen Trainer erobern willst, die auf der Insel zu Hause sind. Und während The Teal Mask eine Erweiterung war, die sich mehr um ihre Erzählung und den Umgang mit wilden Pokémon zu drehen schien, musst du in The Indigo Disk kämpfen und dich zurückkehrenden Fan-Favoriten wie Carmine und auch einem brandneuen Elite Four stellen - und das scheint eine verdammt große Herausforderung zu sein. Während der Vorschau trat ich gegen Amarys an, der eine Gruppe hatte, die die hohen 80er Level überschritt und von mir verlangte, eine Elite-Vier-Herausforderung zu meistern, bei der ich auf dem Rücken von Koraidon durch Ringe gleiten musste. Unnötig zu erwähnen, dass Sie sich sehr effektiv vorbereiten müssen, um diese und wahrscheinlich auch die anderen Elite Four-Schlachten zu überwinden.

Aber während The Indigo Disk wirklich versucht, die Herausforderung zu bieten, die Pokémon-Spielen lange Zeit gefehlt hat, während es gleichzeitig die Nostalgie seiner Spieler anzapft, indem es Starter breiter verfügbar macht, wird diese Erweiterung immer noch von den gleichen Fallstricken und Problemen wie The Teal Mask und das Basisspiel. Du kannst dich auf ein Erlebnis mit niedrig aufgelösten Texturen, instabilen und oft geradezu tragischen Bildraten und mit Texturen und Pokémon freuen, die direkt vor deinen Augen auftauchen. Game Freak, trotz jahrelanger Arbeit an diesem Spiel und seiner Unterstützung nach dem Start, scheint es einfach nicht gut laufen zu lassen, was eine Schande ist, denn es gibt viel Potenzial mit dieser modernen Formel für die Serie.

Es gab noch ein paar andere Geheimnisse und Goodies, die Sie erwarten können, die Sie während Ihrer Zeit an der Blueberry Academy im Unterwasserterrarium unterhalten und interessieren sollen, aber im Allgemeinen, wenn Sie das Basisspiel oder The Teal Mask gespielt haben, haben Sie wahrscheinlich bereits eine sehr gute Vorstellung davon, womit Game Freak will im Dezember mit diesem letzten Kapitel der neuesten Pokémon-Generation aufschlagen.