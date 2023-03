Pokemon Scarlet und Violet kündigen Decidueye 7-Star Tera Raid an

HQ

Pokémon Scharlachrot und Violett bringen in ihren kommenden DLCs eine Tonne Legacy-Pokémon zurück. Aber für diejenigen, die nicht so lange warten möchten, um ihr Lieblingstaschenmonster zu fangen, können sie sich die 7-Sterne-Tera-Raids der Spiele ansehen.

Der neueste 7-Sterne-Tera Raid wird Decidueye in das Spiel einführen. Die letzte Weiterentwicklung des Alolan-Starters Rowlett, Decidueye, ist in mehreren Pokémon-Spielen erschienen und hat in Pokémon Legends: Arceus eine hisuianische Form erhalten.

Spieler können das reguläre Decidueye nur im 7-Sterne-Tera-Raid fangen, der am 17. März für GMT- und MEZ-Zeiten beginnt und am 19. endet. Es wird eine zweite Chance geben, Decidueye später, zwischen dem 24. und 26. März, zu fangen.

Wirst du Decidueye fangen? Welche Pokémon möchtest du in einem 7-Sterne-Tera-Raid sehen?