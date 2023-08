Pokémon Presents für den 8. August bestätigt

HQ

Pokémon hat für den 8. August um 6:00 Uhr PDT oder 14:00 Uhr BST/15:00 Uhr MESZ ein offizielles Pokémon Presents Showcase angekündigt.

Die Präsentation dauert 35 Minuten und gibt uns die neuesten Informationen rund um Pokémon. Wahrscheinlich wird es einige Updates zu Pokémon Unite, Pokémon GO, Pokémon Masters EX und einer Reihe anderer Updates sowie hoffentlich einige neue Looks oder mehr Details zu den kommenden DLCs Pokémon Karmesin und Purpur geben.

Wir haben über die Ankündigung berichtet, dass nächste Woche am Montagein Pokémon-Geschenk erscheinen würde, wo es auch für wahrscheinlich gehalten wurde, dass einige Details zu Meisterdetektiv Pikachu es auch in den Showcase schaffen könnten. Es gibt andere Möglichkeiten, was bei dieser Präsentation sein könnte, aber das oben Gesagte scheint am wahrscheinlichsten. Wenn wir jedoch wirklich einige neue Titel veröffentlichen, hoffen wir auf etwas bei den kommenden Gen 5-Projekten, da Gerüchte über Remakes und ein Spiel vom Typ Legends: Arceus schon seit einiger Zeit im Umlauf sind.

Was erhoffst du dir von Pokémon Presents?