Pokémon Pokopia wird reichlich Inhalte nach dem Abspann enthalten

Der kommende Sandbox Pokémon Pokopia scheint einer der bisher größten Spin-offs der IP zu werden. Sobald es enthüllt wurde, haben die Leute das Spiel mit Animal Crossing verglichen, aber es scheint, dass Pokémon Pokopia ein viel handhabbareres Sandbox-Erlebnis sein soll.

Im Gespräch mit IGN erklärte der Regisseur des Spiels, Takuto Edagawa, dass Pokémon Pokopia zwischen 20 und 40 Stunden zum Durchspielen dauert. "Für dieses Spiel ist die Hauptmotivation für dieses Spiel in der Regel, nicht zum Endwurf [Abspann] zu gehen. Das ganze Konzept besteht darin, die Welt mit Pokémon zu erschaffen und mit ihnen zu leben. Im Durchschnitt dauert es jedoch etwa 20 bis 40 Stunden, aber das hängt wirklich davon ab, wie die Spieler das Spiel spielen", erklärte er.

"Es gibt noch mehr zu erleben nach dem Endwurf [Abspann]. Es hängt also davon ab, was man unter Inhalt versteht, aber ich glaube, dass Spieler ermutigt werden, das Spiel weiter zu spielen und auch motiviert sein werden."

Selbst wenn man denkt, man hätte alles nach 40 Stunden geschafft, scheint das Spiel nach dem Abspann reichlich zu tun zu sein. Wenn Sie mehr über praktische Erfahrungen mit Pokémon Pokopia erfahren möchten, schauen Sie sich hier unsere Vorschau an.